Arkadaşını kurtarmak isterken kendisi de boğuluyordu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren arkadaşını kurtarmak isteyen bir kişi kendisi de boğulma tehlikesi geçirdi. İki arkadaşa ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren arkadaşını kurtarmak isteyen bir kişi kendisi de boğulma tehlikesi geçirdi. İki arkadaşa ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ereğli-Alaplı arasındaki liman mevkiinde serinlemek için arkadaşları ile denize giren 23 yaşındaki Samet B. boğulma tehlikesi geçirdi. Bu sırada durumu fark eden Burak S. (19) de arkadaşını kurtarmak için denize atladı. Bir süre sonra Burak S. de çırpınmaya başlayınca sahilde bulunan diğer vatandaşlar yardım ederek iki genci kıyıya çıkardı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri iki gence ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan iki gencin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

(Vedat Kılıç /İHA)