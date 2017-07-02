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Arkadaşını doğrayan sanığa hakimden fırça
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Arkadaşını doğrayan sanığa hakimden fırça

Bursa'da arkadaşını ekmek bıçağıyla doğrayan sanığın yargılanmasına başlandı. Emniyet, savcılık ve nöbetçi hakimlikte cinayeti en ince detayına kadar anlatan sanık, mahkemede suçlamaları kabul etmeyip çelişkili ifadeler verince hakimden fırça yedi.

Bursa'da arkadaşını ekmek bıçağıyla doğrayan sanığın yargılanmasına başlandı. Emniyet, savcılık ve nöbetçi hakimlikte cinayeti en ince detayına kadar anlatan sanık, mahkemede suçlamaları kabul etmeyip çelişkili ifadeler verince hakimden fırça yedi.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, geçen yıl aralık ayında yaklaşık 10 aydır kayıp olan Hüseyin Altı'nın (35) arkadaşı Akif Tamtürk (43) tarafından öldürüldüğünü ortaya çıkardı. Altı'nın telefon kayıtlarını inceleyen ekipler, en son arkadaşı Akif Tamtürk ile irtibata geçtiğini tespit etti. Gözaltına alınan ve sorgusunda dehşet veren cinayeti en ince detayına kadar nasıl işlediğini anlatan şüpheli tutuklandı.

MAHKEMEDE "CİNAYETİ İŞLEMEDİM" DEDİ.
Akif Tamtürk, Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'canavarca his saiki veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet talebiyle ilk kez hakim karşısına çıktı. Polis, savcılık ve nöbetçi mahkemede cinayeti en ince detayına kadar anlatan sanık, ilk duruşmasında suçlamaları kabul etmedi. Hüseyin Altı'yı öldürmediğini iddia eden Tamtürk, "İlk ifadeleri korktuğumdan dolayı verdim. Adliyeye çıkarken polis, 'Bizim dediğimiz şekilde ifade vermezsen ayaklarına sıkacağız' dedi. Ben maktulle görüştüm. Ancak şahıs benim evime gelmedi" dedi.

MAHKEME BAŞKANINDAN SANIĞA FIRÇA
Tamtürk, telefon kayıtları ve maktulün kardeşinden para aldığıyla alakalı sorulara ise "Hatırımı sormak için beni aradı" şeklinde cevap verdi. Mahkeme başkanı sanığın çelişkili ifadeler vermesi üzerine, "Maktulle alakan yoksa niye para aldın. Baştan niye para almadım diyorsun" dedi. Bunun üzerine sanık, "Baştan söylemeye unuttum. Beni sevdiği için para gönderdi. Hüseyin'e aldığım parayı ödedim. O sırada yanımızda kimse yoktu" cevabını verdi.
Duruşmaya katılan Hüseyin Altı'nın annesi Firdevs Altı, kardeşleri Süleyman Altı ve Nazmiye Şenyay sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi.
Mahkeme heyeti, eksik evrakların tamamlanmasına, şahitlerin dinlemesine karar verip, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
(Ahmet Faruk Çabuk / İHA)

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