Arkadaşını çekiçle öldürdü

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki sanayi esnafı arasındaki alacak verecek tartışması kanlı bitti. Kavganın büyümesiyle alacaklı olan şahıs, eline geçirdiği çekiçle arkadaşını kafasına vurarak öldürdü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki sanayi esnafı arasındaki alacak verecek tartışması kanlı bitti. Kavganın büyümesiyle alacaklı olan şahıs, eline geçirdiği çekiçle arkadaşını kafasına vurarak öldürdü.

Olay, dün akşam 20.00 sıralarında Payallar Mahallesi Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, torna atölyesi bulunan Burhanettin Kurt'un (53) yanına aynı sanayi sitesinde esnaf olan arkadaşı Ahmet A. (54) geldi. İkili arasında alacak verecek sebebiyle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ahmet A., dükkanın içerisinde bulduğu çekici eline alarak Burhanettin Kurt'un kafasına vurdu.

Kurt, kafasına aldığı darbe sonucu birkaç adım attıktan sonra iş yerinin önünde kanlar içinde yere yığılırken, Ahmet A. olay yerinden kaçtı. Kurt, çevredekilerin ihbarının ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay sonrasında firar eden Ahmet A. ise yaklaşık 1 saat sonra jandarma karakoluna giderek teslim oldu. Zanlı ifadesinde bir anlık sinirle eline geçen çekici kafasına vurduğunu söyledi. Arkadaşı Burhanettin Kurt'u öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ahmet A. karakoldaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

(Erdal Anak/İHA)