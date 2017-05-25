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Arkadaşından istediği kalem gözünden ediyordu
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Arkadaşından istediği kalem gözünden ediyordu

Trabzon'da okul arkadaşının kendisine fırlattığı kalem gözüne batan 10 yaşındaki Afganlı Negin Safa az daha kör oluyordu. Küçük kız bir haftada gözünden 2 kez ameliyat olurken, yapılan kontrollerde uzağı görme sorunu olduğu kaydedildi.

Trabzon'da okul arkadaşının kendisine fırlattığı kalem gözüne batan 10 yaşındaki Afganlı Negin Safa az daha kör oluyordu. Küçük kız bir haftada gözünden 2 kez ameliyat olurken, yapılan kontrollerde uzağı görme sorunu olduğu kaydedildi.
Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Erdoğdu Mahallesi'nde bulunan İsmetpaşa İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Afganlı Negin Safa sınıftaki arkadaşından kalemini istedi. Bir süre kalemi vermeyen arkadaşı sınıftaki diğer öğrencilerinde ısrarıyla kalemi Safa'ya fırlattı. Kalemin gözüne isabet etmesinin ardından acı içinde kalan küçük kız, arkadaşlarının yardımıyla okulunun yanındaki sağlık ocağına götürüldü. Safa'nın burada durumunun iyi olduğu söylenerek tekrar okula gönderildiği iddia edilirken, okula dönen küçük kızın gözündeki ağrılar devam edince öğretmeni, baba Nesar Ahmad Safa'yı arayarak kızının durumunu anlattı.
Okula uzak olan baba komşuları Emine Bal'ı arayarak çocuğunu okuldan alarak hastaneye getirmesini istedi. Okula giden Emine Bal, küçük kızı alarak ilk olarak Fatih Devlet Hastanesi'ne götürdü. Gözünün kötü olduğunu ve müdahale edemeyeceklerini belirten hastane görevlileri küçük kızı Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Burada ameliyat olan Safa bir hafta sonra ikinci ameliyatı olmak için KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne getirildi. KTÜ'de ikinci defa ameliyat olan Safa operasyonun ardından tedavisi aynı hastanede devam ederken, Afganistan'dan bir sene önce Trabzon'a gelen Latasha ve Nesar Ahmad çifti kalemi atan öğrenciden şikayetçi oldu. Baba Nesar Ahmad Safa, "Öğretmen beni arayarak 'Senin çocuğun gözüne kalem girdi' dedi. 'Şuanda sıkıntı yok, hanımını ara çocuğu eve götürsün' dedi. Gözüne kalem battıktan sonra arkadaşıyla beraber sağlık ocağına gitmiş. Öğretmeni yanında değilmiş, iki arkadaşıyla gitmiş. Birinci ameliyatı olduktan sonra görme problemi yaşadı. İkinci defa ameliyat oldu. Şimdi de 'az görüyorum' diyor. 4-5 metre görüyor ondan sonrasını göremiyor. Şikayetçi oldum" ifadelerini kullandı.
(Ozan Köse/İHA)

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