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'Arka Sokaklar' ekibi Safranbolu'ya hayran kaldı
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'Arka Sokaklar' ekibi Safranbolu'ya hayran kaldı

Türkiye'nin en sevilen polisiye dizi filmi 'Arka Sokaklar' Safranbolu çekimlerine başladı. Dizi ekibi, Safranbolu'ya hayran kaldı.

Türkiye'nin en sevilen polisiye dizi filmi 'Arka Sokaklar' Safranbolu çekimlerine başladı. Dizi ekibi, Safranbolu'ya hayran kaldı.
Yapımcılığını Safranbolulu ünlü sinemacı Türker İnanoğlu'nun yaptığı ve 11 sezondur yayında olan 'Arka Sokaklar' filminin iki bölümü tarihi evleri ile ünlü Safranbolu ilçesinde çekiliyor. 2 gün boyunca devam eden ve halkın da büyük ilgi gösterdiği çekimler için Safranbolu'da bulunan ünlü oyuncu Özgür Ozan, Safranbolu'nun her şeyi ile muhteşem bir kent olduğunu söyledi.
Yerel bir televizyon kanalına açıklama yapan Ozan, Safranbolu'ya ilk kez geldiğini belirterek, "İnanın çok daha önce gelmiş olsaydım diye pişman olduğumu ifade etmek isterim. Tarihi doku, eski günleri hatırlatan evleri, insanların yaklaşımı çok sıcak. Hep böyle kalır. UNESCO tarafından korunan bir kent. Hüsnü Çoban'ın tayin olduğu yer olarak Safranbolu'yu bir nebzede olsa tanıtma imkanımız olacak. Gelip görünmesi bir yer" dedi.
Ünlü oyuncu Özgür Ozan, "11 sezondan sonra insanlar bizi, bu mesleğin insanları gibi düşünmeye başladılar. Polisten çok polisin aile hayatını, onlarında insan olduğu yönlerini anlatan tarafımız var. İstanbul gibi yerde polislik yapmanın zor olduğunu ve ülke olarak zor günlerden geçtiğimiz bu günlerde bu işin ne kadar meşakkatli olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Her bölümde gündemi takip eden bir dizi olduğu için, insanımız ülke gündemini de takip etmiş oluyor. Maalesef tatsız olayların gündemimizden çıkmaması bizi üzüyor. Çok empati kuruyoruz onlarla. Şehitlerimize üzüldük. Ben Beşiktaşlı olarak o gün maça gidecektim ve setimin uzamasından dolayı maça gidemedim. Her maça gittiğimde çoğuyla fotoğraf çektirdiğim insanlardı. Koca camianın içersinde olmak ve onlarla yakın temasta bulunmuş olmak ve onların başına gelebilen dertlerini kendi başımıza gelebilmiş gibi görmüş olmaktan da üzüntü duyuyoruz" diye konuştu.
Özgür Ozan, filmin yapımcısı Türker İnanoğlu'nun Safranbolulu olmasından dolayı da çekimlerin tarihi ilçede çekildiğini kaydetti.
(Yasin Erdem /İHA)
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