Arjantin'de başladı, tüm dünyaya yayıldı

Arjantin'de ders çalışmaktan sıkılan bir grup gencin kalemli fotoğraflar, sosyal medyada akım haline geldi.

Arjantin'de ders çalışmaktan sıkılan bir grup gencin kalemli fotoğraflar, sosyal medyada akım haline geldi.

Ülke gündemine oturan olayda gençler kalemleri ağız, burun ve gözlük kenarlarına sıkıştırarak bu hallerini fotoğrafladı. Gençler fotoğraflarını mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden birbirlerine gönderdi. WhatsApp grubunda paylaştıkları fotoğrafları grup üyelerinden birinin Twitter'da paylaşması ile eylem tüm ülke geneline yayılarak akım haline geldi.

Ardından akım tüm dünyada popüler oldu.

