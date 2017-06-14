Arızalanan araca müdahale edenlere minibüs çarptı: 2 ölü
İzmir'in Torbalı ilçesinde, arızalanan bir araca müdahale eden kişilere minibüs çarptı. Kazada 2 kişi öldü.
İzmir'in Torbalı ilçesinde, arızalanan bir araca müdahale eden kişilere minibüs çarptı. Kazada 2 kişi öldü. Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Selçuk istikametinden Torbalı istikametine seyir halinde olan 09 HY 762 plakalı otomobil, Torbalı otoban gişeleri mevkiinde arızalandı. Yoldan geçen bazı sürücüler de arızalanan aracın ve şoförün yardımına koştu. Yardımsever sürücü, sorunu anlamak için kullandığı tırı sağa çekti ve araçtan aşağıya indi. Selçuk istikametinden Torbalı istikametine seyir halinde olan 35 S 02170 plakalı minibüs, yardım eden tır sürücüsü Yahya Koç ve aracı arızalanan Berke Adan'a çarptı. Kazada can pazarı yaşanırken, iki sürücü de olay yerinde can verdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Amede Alpagut /İHA)
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