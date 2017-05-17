Arıza giderildi, İzmir'e öğleden sonra su verilecek

İZSU ekipleri, Tahtalı Barajı'ndan kente su aktaran isale hattındaki 2.2 metrelik dev boruda kırılma nedeniyle meydana gelen büyük arızayı, 56 saatlik aralıksız çalışmayla giderdi. Öğleden sonra Buca, Karabağlar ve Gaziemir bölgelerine kademeli olarak alt kotlardan başlamak üzere su verileceği belirtildi.

İZSU ekipleri, Tahtalı Barajı'ndan kente su aktaran isale hattındaki 2.2 metrelik dev boruda kırılma nedeniyle meydana gelen büyük arızayı, 56 saatlik aralıksız çalışmayla giderdi. Öğleden sonra Buca, Karabağlar ve Gaziemir bölgelerine kademeli olarak alt kotlardan başlamak üzere su verileceği belirtildi.

İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri, 14 Mayıs Pazar gecesi 100 kilometrelik Tahtalı Barajı ana isale hattında yaşanan ve Buca, Karabağlar ve Gaziemir'de su kesintisine neden olan arızayı giderdi. İlan edilen 17 Mayıs Çarşamba saat 23.30'dan önce hatta suyu verebilmek için üç vardiya halinde 35 kişilik ekiple seferber olan İZSU ekipleri, arızanın olduğu bölgede 56 saat kesintisiz çalıştı. 2.2 metrelik betonarme borunun kırılan bölümü çıkarılarak çelik boruyla yeniledi. Gece saatlerinde çalışmalar tamamlanarak hatta Tahtalı Barajı'ndan su verilmeye başlandı. İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, Görece Arıtma Tesisi'ne su almaya başladıklarını, arıtma işleminin ardından öğleden sonra Buca, Gaziemir ve Karabağlar bölgelerine kademeli olarak alt kotlardan başlamak üzere su verileceğini duyurdu.



NELER YAPILDI?

14 Mayıs Pazar günü saat 21.30'da Tahtalı Barajı'ndan kente su aktaran 2 metre 20 santim çapındaki beton boru hattında kırılma nedeniyle büyük bir arıza meydana geldi. Görece Arıtma Tesisi SCADA Merkezi'nden debinin sıfıra düştüğünü izleyen ekipler, hemen arızanın olduğu bölgeye giderek çalışmaya başladı. Pompalar devre dışı bırakılarak hattaki su Tahtalı Barajı'na aktarıldı. Arızalı borunun olduğu nokta kazıldı. 15 Mayıs Pazartesi günü arızalı borular çıkarılarak beton borudan çelik boruya geçiş parçaları takıldı, ekleme parçaları arasına çelik boru indirilerek aynı gün saat 24.00 civarında 10 kişilik kaynak ekibi ile birlikte kaynak işlemine başlandı. Gece boyunca devam eden kaynak işlemi, 16 Mayıs 2017 Salı günü saat 10.30'da tamamlandı. Ardından beton atma, dolgu çalışmaları ve boru içi izolasyon ve temizlik çalışmaları yapıldı. Sabah saatlerinden itibaren isale hattına su verilmeye başlandı.

