Arınç: Ekrem Yeter damadım olduğu için serbest bırakılmadı

Arınç, Twitter hesabından yayımladığı açıklamada, Yeter'in 'damadı olduğu için' değil, hukukun gereği olduğu için serbest bırakıldığını ifade etti.

​'DAMADIM OLDUĞU İÇİN İLTİMAS YAPILSAYDI…'

Arınç, açıklamada şunları kaydetti: "Ekrem Yeter damadım olduğu için değil, hukukun gereği olarak serbest bırakılmıştır. Damadım olduğu için iltimas yapılsaydı, KHK ile mesleğindne ihraç edilmezdi ve tutuklanmazdı."

​ANKARA'DA TUTUKLANMIŞTI

Yeter, 4 gün önce Ankara. 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştı. İtiraz üzerine Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği Yeter'in tahliyesine bugün karar verdi.