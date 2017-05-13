danaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın, 'Küme düşmeler gelip geçer ama hiçbir Adanaspor taraftarı turuncu beyaz renklere ne taş ne de sopa atamaz' diye konuştu.

danaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın, "Küme düşmeler gelip geçer ama hiçbir Adanaspor taraftarı turuncu beyaz renklere ne taş ne de sopa atamaz" diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında evinde Trabzonspor ile karşılaşan ve 1-1 beraberlikle sonuçlanan maçın ardından konuşan teknik direktör Arın, küme düştükleri için üzgün olduklarını belirtti.



"1 TANE ADANASPOR VAR BAŞKA ADANASPOR YOK"

Matematiksel anlamda önemli maça çıktıklarını fakat başaramadıklarını kaydeden Eyüp Arın, daha sonra şunları söyledi:

"Üzgünüm. Küme düşen bir takımın hocası olarak karşınızdayım. Üzgünüm bir şeyleri beceremediğimiz için. Üzgünüz Adanaspor taraftarlarının yaptıkları için. Maç öncesi, matematiksel olarak şekillenecek maça çıkıyoruz dedik. Ama biz her ne olursa olsun Adanaspor'a yakışır bir şekilde oyunu çirkinleştirmeden sahada mücadele edeceğimizi söylemiştik. Maça baktığımızda düşüncelerimiz tam oluşmaya başlamıştı. Kendi haddimizi bilerek oynuyorduk. Bunlar gelir geçer ama benim en çok üzüldüğüm nokta 40 yıldır bu camia içerisindeyim hiç duymadığım bir şeyi bugün yaşadım maçtan önce. Hiçbir Adanaspor taraftarı turuncu beyaz renklere ne taş ne de sopa atamaz. Ben onu Adanaspor'lu olarak saymıyorum. İçerisinde o formanın bir insan var. Taş, başına gelmedi ama cam kırıkları yüzüne geldi. Her şeye rağmen sahaya çıkıp bu forma için mücadele ettiler. Oyuncularımı sahada verdikleri mücadeleden dolayı başarılar diliyorum. Bizim takım düşerken, bütün oyuncuları tribüne çağırıp destek veren taraftarlarımız vardı. Başarısızlıklar bir kişiye mal edilmemeli. 11-12 senenin emeği var başkanımızda. Önemli olan bu yaşanmışlardan ders almak. 1 tane Adanaspor var başka Adanaspor yok. Camiamız bu işi kişiselleştirmesin, eski başarıları yakalamak istiyoruz. Küme düşmek var ama düşerken ayakta kalmak var. Biz önce içimizdekileri toplayacağız, sonra çevremizi toplayacağız. Taraftarlarımıza yine sesleniyorum buradan Adanaspor için tekrar birlik ve beraberlik mesajları versinler. Sosyal medyayı çok kullanmasınlar. İçim çok dertli Adanaspor'u kaybetmek istemiyoruz."

(Umutcan İşledici - Süleyman Cenk İdaye / İHA)