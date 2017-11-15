Arif v 216’dan paylaşılan ilk sahneler heyecanı artırıyor! VİDEO

Cem Yılmaz'ın gönüllerde taht kuran G.O.R.A ve A.R.O.G‘a devam filmi çektiği bir süredir biliniyor. Senenin başında bu heyecan uyandıran projenin ismi Arif V 216 olarak açıklanmıştı.

Mart ayında izlediğimiz fragmanın ardından ise uzun bir sessizlik hakim olmuştu. Sonunda filmden yeni görüntüler gün yüzüne çıktı. Bu sahnelerden birinde Erşan Kuneri geri dönüyor.

Arif, Tarkan'ın şarkısıyla ünlü olmaya çalışıyor. Diğer sahnede Seda Bakan'ın hayat verdiği Pembeşeker ile tanışıyoruz. Onun gözlerinden ameliyat olması gerektiği anlaşılıyor.

Son videoda ise Arif sanat güneşi Zeki Müren ile tanışıyor. Fakat şakası anlaşılmayan Arif zor duruma düşüyor.

Yıldızlar geçidi gibi kadro

Tahmin edebileceğiniz üzere filmin başrollerini Cem Yılmaz ve Ozan Güven paylaşıyor. Onlara Farah Zeynep Abdullah, Zafer Algöz, Seda Bakan, Çağlar Çorumlu, Mert Fırat, Can Yılmaz ve Kerem Alışık gibi ünlü isimler de eşlik ediyor.

Yönetmenliğini Kıvanç Baruönü‘nün üstlendiği Arif V 216'nın 5 Ocak‘ta vizyona girmesi bekleniyor. Paylaşılan kısa sahneleri hemen aşağıda bulabilirsiniz.