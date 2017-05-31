Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde arıcıların zorlu nöbeti başladı. Oğul veren arıları yakalamak için gün boyu nöbet tutan arıcılar, uzun Ramazan günlerinde büyük güçlükler çekiyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde arıcıların zorlu nöbeti başladı. Oğul veren arıları yakalamak için gün boyu nöbet tutan arıcılar, uzun Ramazan günlerinde büyük güçlükler çekiyor.

Türkiye'nin Irak sınırında bulunan Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında arıcılıkla uğraşanların zorlu nöbeti başladı. Arıcılar, uzun Ramazan günlerinde, tüm zorluklara rağmen maskelerini takarak, oğul veren arıları yakalamak için gün boyu nöbet tutuyor. Öğle saatlerinde 33 dereceyi bulan sıcaklıkta çalışan arıcılar, büyük güçlükler çekip, sıcak terler döküyor.



"BU YILIN VERİMLİ OLMASINI BEKLİYORUZ"

İlçeye bağlı Başaran köyünde arıcılıkla uğraşan Muzaffer Uçuş, baba mesleğini sürdürdüğünü belirterek, "Beytüşşebap'ta kış ayları sert geçtiği için birçok arı telef oldu. Verim alabilmek için ilkbahar ve yaz aylarında sürekli bakımlarını yapıyoruz. Bu yıl oğul verme döneminin Ramazan'a denk gelmesiyle zaten zor olan mesleğimiz daha da zorlaştı. Ancak mecburuz ve gün boyu arılarla ilgilenmek zorundayız" dedi.

Uçuş, bu yılın verimli olmasını beklediklerini de vurgulayarak, iki ay sonra arılarını yaylaya çıkaracaklarını dile getirdi.

(Serdar Gükçe/İHA)