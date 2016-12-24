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Arıcılar birliği genel kurulu
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Arıcılar birliği genel kurulu

Samsun İli Arı Yetiştiricileri Birliği 5. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan güven tazeledi.

Samsun İli Arı Yetiştiricileri Birliği 5. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan güven tazeledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Şehit Astsubay Başçavuş Ömer Halis Demir Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulun açılışında konuşan Samsun İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Rasim Kaplan, bütün katılımcılara teşekkür ederek yapılan faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Daha sonra söz alan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun İli Arı Yetiştiriciler Birliği'nin faaliyetlerini yaklaşık 3 yıldır yakından takip ettiğini belirterek, "Özel idarelerin kapanması ve ilçelerin Büyükşehir Belediyemize bağlanmasından sonra, arı yetiştiricilerinin sorunları bizim de sorunumuz oldu. Bu dönemde elimizden geldiği kadar sizlere destek olmaya çalıştık. Üretmek çok güzel bir şey. Üretmek deyince akan sular duruyor. İnsanda önce kendisi için sonra insanlık için bir üretme sürecinde sürekli. Ürettiği takdirde insan güzelleşiyor. Ürettiği takdirde insan Allah'ın takdirini kazanıyor. Üretmeyen insan hem kendisine, hem çevresine hem de toplumuna sıkıntı veren, zarar veren, faydalı olmayan bir insan oluyor. Sizler üretiyorsunuz. Sadece geçinmek için değil, bu işi meslek edinip bu işin faydalı olduğuna inandığınız, bu işin ekonomisine inandığınız içinde üretiyorsunuz. Allah sizleri muvaffak etsin" dedi.

Yılmaz: "Oyunları üreterek bozacağız"

Türkiye'nin birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu bir dönemden geçtiğini vurgulayan Başkan Yılmaz sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Türkiye 15 Temmuz'dan önce başlayan, sonrasında nedenini ve amacını çok daha iyi anladığımız hain saldırıların altında. Bu coğrafyada bize rahat vermek istemiyorlar. Ülkemizin kalkınmasını ve refahını istemeyen unsurlar, ülkemize yönelik her an haince saldırılarla ülkemizi karşı karşıya getiriyorlar. Bu ülke, şehitlerimizin canlarını vererek bize bıraktıkları bir armağan. Biz bu ülke için canlarımızı veriyoruz ve herkes de verir. Ama unutmayalım ki tüm bu saldırılar, bu ülkenin mamur edilmesini, kalkınmasını, zenginleşmesini istemeyen, zayıf, boynu eğik, ne denirse onu yapan bir ülke olmamızı sağlamak için yapılıyor. Onun için üretmeli ve durmadan büyümeliyiz. Oyunlarını üreterek bozacağız."

Yılmaz'dan sonra konuşan Samsun Valisi İbrahim Şahin, arıcılık ve bal üreticiliğinin çok kıymetli bir iş olduğunu vurgulayarak, arının Kur'an-ı Kerim'de geçen nadir hayvanlardan bir tanesi olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Turan Taflan başkanlığında toplanan divan kurulu, seçime tek liste giren Rasim Kaplan'ın yeniden başkan olmasını oyladı. 733 üyeden 450'sinin katıldığı genel kurulda 3. kez başkan seçilen Rasim Kaplan, 4 yıl daha Samsun İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanlığı görevini yürütecek.
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