Ariana Grande, 6 konserini iptal etti

ABD'li ünlü pop sanatçısı Ariana Grande'nin, Manchester terör saldırısı sonrasında 'Dangerous Woman' turu kapsamında 6 konserinin iptal edildiği açıklandı.

ABD'li ünlü pop sanatçısı Ariana Grande'nin, Manchester terör saldırısı sonrasında "Dangerous Woman" turu kapsamında 6 konserinin iptal edildiği açıklandı.

ABD'li ünlü pop sanatçısı Ariana Grande'nin, Manchester'daki terör saldırısı sonrasında "Dangerous Woman" turnesi kapsamında 6 konserinin, 5 Haziran tarihine kadar iptal edildiği duyuruldu. Sanatçının yönetim ekibi, Twitter hesabından konserlerin iptal edilmesine ilişkin, "Manchester'da yaşanan trajik olaydan ötürü, Dangerous Woman turu 5 Haziran tarihine kadar askıya alınmıştır" mesajını yayınladı.

ABD'li ünlü pop sanatçısı Ariana Grande'nin Manchester Arena'daki konserinde intihar saldırısı düzenlenmişti. Saldırıda 22 kişi hayatını kaybederken, 120 kişi de yaralanmıştı.

