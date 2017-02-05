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Arena'dan Fenerbahçe çıktı!
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Arena'dan Fenerbahçe çıktı!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşma konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona ererken, Beşiktaş kupaya veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşma konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona ererken, Beşiktaş kupaya veda etti.

MAÇTAN DAKİKALAR
20. dakikada sol kanatta topla buluşan Babel'in Kajer'i çalımladıktan sonra vurduğu sert şutta meşin yuvarlak kornere gitti.
28. dakikada Cenk Tosun'un pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Talisca'nın plase vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.
30. dakikada Babel'in pasıyla ceza sahası dışından topu önüne alan Gökhan Gönül'ün sol ayağıyla yaptığı sert şutta top kaleci Volkan'da kaldı.
35. dakikada sağ kanattan Quaresma'nın ortaladığı topa kale önünde Talisca'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
38. dakikada sol kanattan Adriano'nun ortaladığı topa Oğuzhan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden auta gitti.
39. dakikada ceza sahası dışından Talisca'nın uzak direğe plasesinde kaleci Volkan meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
40. dakikada sol kanattan Quaresma'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası uzak kale direğinin dibinden Talisca'nın rövaşatasında meşin yuvarlak kalecide kaldı.
42. dakikada Tosic ile Robin van Persie arasında yaşanan gerginlik sonucunda karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık, Tosic'in hareketini kırmızı kart ile cezalandırdı.
49. dakikada Lens'in ara pasında Atiba'ya çarpan topla buluşan Sow'un rövaşatasında meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.
68. dakikada ceza sahası dışından Van Persie'nin kullandığı frikikte meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.
71. dakikada Lens'in sağ kanattan ortaladığı topa arka direkte Van Persie'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1
79. dakikada sol kanattan hızlı bir şekilde çizgiye yaklaşan Quaresma'nın sert şutunda meşin yuvarlak auta gitti.
85. dakikada Adriano'nun sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Volkan Demirel'de kaldı.
86. dakikada Lens'in pasıyla ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kalan Ozan'ın vuruşunda top auta gitti.

KÜNYE
Stat: Vodafone Arena
Hakemler: Ali Palabıyık x, Mehmet Cem Satman x, Serkan Olguncan x
Beşiktaş: Fabri xx, Gökhan Gönül xx, Marcelo xx, Adriano xx, Quaresma xx, Atiba xx, Oğuzhan x (Tolgay Arslan dk. 86 ?), Babel xx, Talisca xx (Mitrovic dk. 51 x), Cenk Tosun x
Yedekler: Tolga Zengin, Necip, Aras, Beck, Gökhan İnler
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Fenerbahçe: Volkan xx, Şener xx, Kjaer xx, Skrtel xx, Hasan Ali xx, Lens xx, Mehmet Topal xx, Josef xx, Alper Potuk xx (Ozan Tufan dk. 74 x), Sow xx, Van Persie xx (Aatif dk. 88 ?)
Yedekler: Fabiano, Fernandao, Karavaiev, İsmail Köybaşı, Neustadter
Teknik Direktör: Dick Advocaat
Gol: Robin van Persie (dk. 42) (Fenerbahçe)
Kırmızı kart: Dusko Tosic (dk. 42) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Marcelo, Adriano, Aras (Beşiktaş), Van Persie, Şener Özbayraklı, Ozan Tufan, Lens (Fenerbahçe)
(Doğan Gündoğdu - Mehmet Şirin Topaloğlu - Uygar Aydın / İHA)
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