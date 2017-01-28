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Arena'da gol yağmuru! 6-0
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Arena'da gol yağmuru! 6-0

Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Galatasaray, Türk Telekom Arena'da Akhisar Belediyespor'u ağırladı.

Sarı-kırmızılılar Semih Kaya, Bruma(2), Yasin Öztekin, Sinan Gümüş ve penaltıdan Selçuk İnan'ın attığı gollerle mücadeleden 6-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 39'a yükselten Galatasaray 3. sıradaki yerini korudu. Akhisar ise 21 puanla 13. sırada kaldı.

PERDEYİ SEMİH AÇTI

Mücadelenin 8. dakikasında sol kanattan kazanılan köşe vuruşunu Wesley Sneijder, Selçuk İnan ile paslaşarak kullandı. Topla tekrar buluşan Sneijder, ortasını arka direkte bulunan Semih Kaya'ya doğru yaptı. Semih topa iyi yükselerek kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak Fatih Öztürk'ün sağından ağlarla buluştu.

BRUMA-PODOLSKİ İŞBİRLİĞİ

25. dakikada Lukas Podolski ile girdiği duvar pasının ardından sağ çaprazdan ceza sahası içerisine giren Bruma, altıpasın hemen dışından yerden şutunu çekti, top kaleci Fatih Öztürk'ün yanından ağlarla buluştu.

YASİN FARKI 3'E ÇIKARDI

33.dakikada Wesley Sneijder'in harika topuk pası ile ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan Lukas Podolski'nin çektiği şut kaleci Fatih Öztürk'ten döndü. Kaleciden dönen topu iyi takip eden Yasin Öztekin, altıpasın hemen dışından yerden çektiği şutla topu ağlarla buluşturdu. Yasin Öztekin, bu sezon ligdeki 10. golüne imza attı.

BRUMA'DAN HARİKA GOL

Maçın 31. dakikasında Wesley Sneijder'in pası ile sol kanatta buluşan Bruma, Miguel Lopes'i çalımladıktan sonra ceza sahası içerisine girdi. 2 savunma oyuncusunu daha ekarte eden Bruma düzgün bir vuruşla topu kaleci Fatih Öztürk'ün solundan ağlarla buluşturdu. Portekizli yıldız, bu sezon ligdeki 7. golünü kaydetti.

GARY ROGRİGUES PENALTI KAZANDIRDI

77. dakikada Wesley Sneijder'in pasına sağ kanatta hareketlenen Garry Rodrigues, ceza sahası içerisine girer girmez kaleci Fatih Öztürk'ün yaptığı sert müdahale ile yerde kaldı. Bu pozisyonda hakem Ali Palabıyık, Galatasaray penaltı kararı verdi.

KAPTAN PENALTIYI GOLE ÇEVİRDİ

Kazanılan penaltı vuruşunda topun başına Selçuk İnan geçti. Selçuk İnan, düzgün bir vuruşla topu kaleci Fatih Öztürk'ün sağından ağlarla buluşturdu.

SİNAN SAHALARA GOLLE DÖNDÜ

87. dakikada Wesley Sneijder, ara pasını sol çaprazdan ceza sahası içerisine giren Sinan Gümüş'e verdi. Sinan Gümüş, ceza sahasının hemen içerisinden yerden şutunu çekti, top kaleci Fatih Öztürk'ün ayaklarının altından ağlarla buluştu.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray, Akhisar Belediyespor'u 6-0 mağlup etti.

16 YAŞINDAKİ HASAN ALİ ADIGÜZEL İLK 11'DE

Akhisar Belediyespor'da 16 yaşındaki Hasan Ali Adıgüzel, Galatasaray karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.

Geçen hafta Kayserispor ile oynanan karşılaşmada sonradan oyuna dahil olarak ilk Süper Lig deneyimini yaşayan genç futbolcu, Galatasaray müsabakasında ise bu kulvarda ilk kez bir maça ilk 11'de başladı.

Orta sahada görev yapan Hasan Ali, Akhisar Belediyespor'un hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Aydınspor 1923'ü 1-0 yendiği maçta attığı güzel golle dikkati çekmişti.

Bu arada Akhisar Belediyespor'da forma giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Olcan Adın, eski takımına karşı ilk maçına çıktı.

ŞEHİT FETHİ SEKİN'İN AİLESİ MİSAFİR EDİLDİ

Galatasaray Kulübü, Akhisar Belediyespor karşılaşmasında, İzmir'deki terör saldırısında şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in ailesini ağırladı.

Fethi Sekin'in eşi Rabia, çocukları Burak Tolunay, Dila ve Nisa ile kardeşi Vedat Sekin, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'in davetiyle, karşılaşmayı Türk Telekom Arena'da izledi.

Sekin'in oğlu Burak Tolunay, Galatasaray takımı ile maç seremonisine çıkarken, taraftarlar da bu sırada "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde tezahürat yaptı.


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