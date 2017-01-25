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Ardahan Üniversitesi Rektörü Biber görevi devraldı
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Ardahan Üniversitesi Rektörü Biber görevi devraldı

Ardahan Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Gürkan Doğan, görevi yeni Rektör Prof. Dr. Mehmet Biber'e devretti.

Ardahan Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Gürkan Doğan, görevi yeni Rektör Prof. Dr. Mehmet Biber'e devretti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ardahan Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mehmet Biber, Ardahan Üniversitesi Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda düzenlenen tören ile rektörlük görevini Rektör vekili Prof. Dr. Gürkan Doğan'dan devir aldı. Devir teslim töreni; senato üyeleri, öğretim üyeleri ve idari personelin katılımıyla düzenlendi.
Yeni Rektör Mehmet Biber, törende yaptığı konuşmada, kendisine rektörlük görevini layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
Ülkenin geçtiği bu zor süreçten canlarını ortaya koyarak vatanın bütünlüğü için mücadele eden ve bu uğurda canlarını feda eden şehitleri anarak konuşmasına başlayan Biber şöyle devam etti:
"Öncelikle ülkemizin geçtiği bu zor dönemde, canlarını ortaya koyarak, vatanımızın bütünlüğü, milletimizin bağımsızlığı ve selameti için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Onların bu çabaları, bu toprakların daima vatan olarak kalması için bir gayrettir. Ve biz her zaman bu gayretin farkında olarak, bilincinde olarak, şuurunda olarak yaptığımız görevleri ifa etmeye çalışacağız."
Biber, "Ardahanlıların şunu bilmesi gerek. Aslında bende bu toprakların çocuğuyum. Biz küçük yaşlardan itibaren Ardahanlı Aşık Şenlik ile Narmanlı olmamdan dolayı Narmanlı Aşık Sümmani'nin atışmalarını dinleyerek büyüdük. Ben bu toprakları biliyorum, bu toprakların insanıyım. Bu anlamda da aramızda bir birliktelik var. Bir aşinalık var. Bunun özellikle bilinmesini arzu ediyor, istiyorum" ifadelerini kullandı.
Üniversitelerin özgürlüğün yetiştirdiği topraklar, tarlalar olduğunu kaydeden Biber, "Üniversiteler özgürlüğün yetiştirdiği topraklardır, tarlalardır. Üniversite aslında bu demektir. Eğer biz üniversitelerde özgür bir ortamın, düşünce eğitiminin nasıl yapılacağı konusunda biz yöntemi ıskalarsak, buralar fiziken bir üniversite olmanın ötesinde çok anlam ifade etmeyecektir. Evet hocalar olacak, derler yapılacak, müfredatlar takip edilecek fakat nihayetinde burası asıl anlamıyla Üniversiteden başka bir şey olacaktır. Bizim bütün gayretimiz, bütün çabamız, bütün niyetimiz üniversitenin bu fonksiyonunu temelde icra etmek üzerine olacaktır. Bunu yaparken de, Üniversitelerde hiçbir iş emir komuta zinciri içerisinde yürümez. Bilim yapmak, bilimsel çalışma yapmak, araştırma yapmak tamamen ve tamamen gönüllülük esası üzerine dayalıdır. Ve bu bir aşktır. Bu coğrafya da bizim kaderimizdir. İbni Haldun coğrafyanın kaderi olduğunu söyler. Biz bu kaderi bu üniversitede birlikte yaşayacağız, birlikte yol alacağız. Hep birlikte aklımızı, tecrübemizi, imkanlarımızı bir araya getirerek kullanacağız" dedi.
Konuşmaların ardından tören, eski Rektör vekili Prof. Dr. Gürkan Doğan, görevi teslim alan yeni Rektör Prof. Dr. Mehmet Biber'e cübbesini giydirmesiyle son buldu.
(Olgun Yıldız /İHA)


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