Ardahan dondu

Soğuk havanın etkili olduğu Ardahan'da göl, nehir ve çeşmelerden akan suyun buz tutması, Pamukkale travertenlerini andıran görüntüler oluşturdu.

Soğuk havanın etkili olduğu Ardahan'da göl, nehir ve çeşmelerden akan suyun buz tutması, Pamukkale travertenlerini andıran görüntüler oluşturdu.

Ardahan ve çevresini etkisi altına alan soğuk hava hayatı olumsuz etkilerken, Halilefendi Mahallesi'nde bulunan çeşmelerden ve Ardahan Kalesi kenarındaki kayalıklardan Kura Nehri'ne akan su, aşırı soğuklardan dondu. Kura Nehrine akan suyun donmasıyla ortaya çıkan ve Pamukkale'deki travertenleri andıran görüntüler, görenleri etkiledi. Manzarayı fırsat bilen vatandaşlar ise bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kent Konseyi Başkanı Burak Taştan, Ardahan'ın kışın ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyleyerek, "İlimiz son yılların en ağır kış şartlarını yaşamakta. Göllerimiz, nehirlerimiz tamamen buz tutmuş halde. Bütün bu olumsuzluklara rağmen tarihi kalemizin yamacında soğukların etkisiyle güzel bir şekil ortaya çıktı. Kışın olumsuz yanları olmasına rağmen doğal güzellikleri de beraberinde getiriyor" dedi.

(Olgun Yıldız/İHA)