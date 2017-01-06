06.01.2017 00:43 Ardahan'da soba zehirlenmesi: 2 ölü

Ardahan merkeze bağlı Ovapınar köyünde soba zehirlenmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Ardahan merkeze bağlı Ovapınar köyünde soba zehirlenmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.



Ardahan merkeze bağlı Ovapınar köyünde Şahbender Aras ve eşi Mecidiye Aras sobadan sızan gazdan dolayı zehirlendi. Akşam saatlerinde Aras çiftinden haber alamayan komşuları kapıyı kırarak eve girdi. Yaşlı çiftin sobanın yanındaki cesetleriyle karşılaşan komşular, jandarmaya haber verdi.



Olay yerine gelen jandarma ekipleri inceleme yaparken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

