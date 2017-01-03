03.01.2017 10:16 Ardahan'a yeni atanan öğretmenlerden Başkan Köksoy'a ziyaret

Ardahan'a yeni atanan öğretmenler, Belediye Başkanı Faruk Köksoy'u ziyaret ettiler. Ardahan'a yeni atanan öğretmenler, Belediye Başkanı Faruk Köksoy'u ziyaret ettiler.



Ziyarette yeni atanan öğretmenlere Ardahan'ının tarihi önemini anlatan Başkan Köksoy, ayrıca; belediye çalışmaları ve projelerinden bahsetti.



Başkan Köksoy, "Her yanı ile fedakarlık ve sabır gerektiren öğretmenlik mesleği, ülkemizin geleceğine şekil veren, sevgi, hoşgörü, barış ve kardeşlik değerlerine sahip bir toplumun oluşmasında önemli rol oynamaktadır. Bu emeği ortaya koyan öğretmenlerimiz, her yönü ile sağlam bir toplumun ve güçlü bir devletin mimarıdırlar. Çocuklarımızın, sorumlu birer birey olarak yetişmesinde rehberlik eden, ışık tutan, yol gösteren, vatan, millet, bayrak sevgisini aşılayan siz fedakar öğretmenlerimizin gerek ilimiz ve gerekse ülkemizin geleceği noktasında eğitime sunacağınız katkılar süresince üstlendiğiniz bu görevde başarılı olmanızı temenni ediyorum. İlimize yeni atanan ve belki de ilk defa Ardahan'ı gören öğretmenlerimiz ilimize kısa süre içerisinde uyum sağlayacaklardır ama ben özellikle öğretmenlerimizi teşvik etmek amacıyla, kendilerine doğal ve kültürel değerler ile tabii güzellikleri keşf etmelerini, muhteşem doğayı, tarih ve turizm alanlarını doyasıya yaşamalarını, Yalnızçam Kayak Merkezinde kristal kar üzerinde kayak yapıp, Çıldır Gölü üzerinde atlı kızakla gezinti yapmalarını öneriyorum. Ziyaretleriniz dolayısıyla siz değerli öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

