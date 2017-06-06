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Arda uçakta gazeteciye saldırdı
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Arda uçakta gazeteciye saldırdı

Milli oyuncu Arda Turan, Makedonya ile oynanan hazırlık maçı sonrası takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye saldırdı.

Milli oyuncu Arda Turan, Makedonya ile oynanan hazırlık maçı sonrası takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye saldırdı.
A Milli Futbol Takımı'nın Makedonya ile Üsküp'te oynadığı hazırlık maçı sonrası takım uçağında olay çıktı. Milli Takım, Makedonya ile golsüz berabere kaldığı özel maçın ardından Slovenya kampı için Üsküp'ten gece özel uçakla ayrıldı. Slovenya'ya karayoluyla geçmek üzere İtalya'nın Trieste kentine uçan Milli Takım'ın uçağına basın mensupları da alındı. Uçakta Barcelona forması giyen milli yıldız Arda Turan, Milliyet Gazetesi yazarı Bilal Meşe'ye saldırdı.

"KİMDEN PARA ALMIŞIZ, KONUŞSANA ŞİMDİ"
Milli Takım kaptanı, uçak kalkmadan önce arka tarafa ilerleyerek Bilal Meşe'yi hedef aldı. EURO 2016 sırasındaki haberler ve özellikle prim konusunda yazılanlar nedeniyle Meşe'ye küfür edip saldıran Arda, "Söyle Bilal Meşe, söyle orada mıydın? Bizle miydin de prim mevzusunu yazdın? Biz kimden para istemişiz? Kimden prim istemişiz? Konuş şimdi konuş. Hadi, onlar da burada! Burada soruyorum. Kim yazdırdı bunları sana? Kim söylüyor sana bunları, söyle hadi. Seni bu uçağa kimler aldı? Bu ülke böyle senin gibileri uçağa alırlar tabii..." dedi.
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in ise yaşananlara kayıtsız kaldığı belirtildi.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI
Yaşananların ardından sosyal medyadan bir açıklama yapan Arda Turan, olayları doğruladı. 30 yaşındaki futbolcunun açıklaması şöyle:
"(Savunma amaçlı değil; bilgilendirme amaçlıdır..) #tbt Yarın kalktığınızda muhtemelen haberleri göreceksiniz... Eleştiriler, kınamalar, köşe yazıları, hep beraber birbirlerine destek, planları ve devamı... DEMİŞTİM!!! Islıklandıktan sonraki röportajımda olanları unutmayacağım diye (EURO 2016)... Dün ilk defa Milli Takım uçağında gördüm o şahsiyetlerden birini aylar sonra. Onlar kim mi? Biz ülkemizin formasını terletirken ve sonrasında; yalanla, iftirayla, insanların onuruna laf söyleyerek, ailevi değerlerine dil uzatıp sonra buna gazetecilik diyen kişiler. Merak etmeyin. (3 5 kişiler). Tabi alışmışlar bunları yapıp pişkince gezmeye... Neden? Çünkü düzen böyle gazeteciler ya (gazetecilik) aylar geçince unutuluyor ya.. Çocukları, gençleri, kaoslar ve krizle besleyenler; hayalleri başka yerlere taşıyanlar. Yok öyle insanın, karakterine, ailesine değerlerine laf atmak. Unutmayanı da var bunun! Benim futbolculuğumu eleştiren gerçek gazetecilere teşekkür etmişliğim vardır haklısınız diye... Çünkü bu meslek olabilir. Ama aileme, değerlerime olmaz; gücüm yettiğince de buna izin vermeyeceğim... Dün yaptığım doğru muydu... Bilmem! Evine misafir olup, adam satıp, iftira atıp arkadan iş çeviren olacağıma... Yüzüne, bağırarak, hakaret ederek, saldırarak cevap beklerim... Belki doğru değil ama dürüstçe, onurlu, şerefli bir davranış... Ha cevap aldım mı? YOK kıvırmaca... (klasik) aylarca sayfa doldurdu; ama karşımda iki kelime yok. (gerçi yarın konuşurlar) arkamdan! Bu fotoğrafta gördüğünüz çocuk hayatta iyi veya kötü ne yaptıysa bedelini ödedi; öder de. Allah'tan başka kimseden bir şey istemedi, beklemedi. Hesabı da kimseye vermez... Arda Turan yola çıkarken İYİ FUTBOLCU, STAR, vs... olmak için ÇIKMADI... Şerefli, onurlu bir adam olmak için, ailesine sevdiklerine sahip olmak için ÇIKTI.. Her kim şerefime, aileme, onuruma laf etmeye kalkarsa; Allah'ın bana verdikleriyle, gücüm yettiğince karşılığını alır... İyi geceler."

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