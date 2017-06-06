Arda Turan ve Linçseverler korosu!

Linç; ülkemizde sık rastladığımız bir vakıadır. Google Baba linç için diyor ki; “Halktan bir topluluğun, bir suçluyu ya da kendilerine göre suç olan bir davranışta bulunmuş birini, yumruk, taş, sopa gibi araçlarla döve döve öldürmesi.”

Linç, hiçbir adil yargılama olmadan insanları cezalandırma yöntemidir. Linç aslında sağlıklı bir yargılamanın olmadığı gibi, bir ceza yöntemi olarak da kabul edilebilir.

Arda Turan'a da yapılan budur.

Genç bir adamı delirten ve onu bu kadar geren, insanlıktan çıkaran bir durum var ortada.

Ama…

Kimsenin o durumu konuşmak gibi bir niyeti de yok. Linçseverler organize oldular ve hiçbir yargılama yapmadan Arda Turan'ı cezalandırdılar.

Kimse Arda Turan'ı dinlemek dahi istemiyor, varsa yoksa Bilal Meşe… Bu adı da Türkiye ilk defa duyuyor. Bir de şimdi duayen saptaması yapanlar var.

İyi de bu ülke Arda Turan'ları bir günde yetiştirmiyor ki…

Ben arda Turan'ın küfürlerini ve kendisinden yaşlı bir adama şiddet uygulamasını tabi ki desteklemiyorum ama bu kadar organize olmuş linç çetesine de karşıyım.

Arda Turan bu ülkede 1 maçta attığı iki golle bu linç severler tarafından kahraman ilan edilmedi mi? O bizim Barcelona da futbol oynayan en değerli futbolcularımızdan değil mi?

Attığı her golü bir milyon defa yayınlayan o yayın kuruluşları gencecik bir çocuğun sırtına bir dünya sorumluluk ve yük bindirmediler mi?

Bazen omuzlarımıza binen yük o kadar ağır gelir ki, kaldıramayız ve çökeriz.

Arda da çöktü!

Ama kim ne derse desin Arda Turan'a bugün ve yarın, bilmem kaç gün daha sosyal medya da, medya organlarında yapılan-yapılacak şiddettin bir sınırı olmalı.

Ne yapalım Arda Turan'a… Ömründe bir defa çığırından çıktı, yükü kaldıramadı omuzları ve çenesine vurdu. Arda'yı diri diri gömelim mi, zaten yapılan ve yapılmak istenen de bu…

Biri çıksın diye bekledim ama kimsenin bugün arda Turan'ın yanında, arkasında durmaya niyeti yok. Ben Arda Turan'ın yanındayım, onu anlamaya çalışıyorum ve Linçseverlere diyorum ki, bir dilinizin, elinizin pelesenki olsun.

Arda küfrederek ve fiziksel şiddete başvurarak doğru yapmadı ama karşılığı da asla linç olmamalı.

Bir durun!

Bir Kendinize gelin!

Yazık değil mi, bu ülkenin nadide yetiştirdiği bir futbol idolünü böyle harcamak. Dün Arda'yı göğe çıkaranlar, şimdi yerin dibine diri diri sokmaya çalışıyorlar.

Kusura bakma Arda ama Türkiye böyle bir yer işte!