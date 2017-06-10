Arda Turan umreye gitti

Ünlü futbolcu Arda Turan, kiraladığı özel uçakla umreye gitti.
Ünlü futbolcu Arda Turan, kiraladığı özel uçakla umreye gitti. Arda Turan'ın bugün akşam saatlerinde, aralarında Alican Ulusoy'un da bulunduğu yaklaşık 10 arkadaşı ile birlikte İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelerek kiraladığı özel uçakla, Genel Havacılık Terminali'nden umreye gittiği öğrenildi. (Tuncer Cengiz / İHA)
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