Arda Turan Milli Takımı bıraktı!

Milli Takım uçağında Arda Turan'ın gazeteci Bilal Meşe'ye saldırmasının ardından Fatih Terim tarafından alınan kararın ardından deneyimli futbolcu basın karşısına geçti.

Arda Turan'ın açıklamaları şu şekilde;

''Yaptığım şeyden pişmanmıyım değilim. Sadece Milli Takım forması üzerimdeyken yapmam yanlış oldu. Fatih Terim ile konuşup kadroda olmama kararı aldık''

''Bugüne kadar birçok fedakarlıklar yaparak sahaya çıkmış bir insanım. Ben ülkemi seven bir futbolcuyum. Ve artık zamanının geldiğini düşünüyorum. Arkadaşlarıma ve aileme teşekkür ederim. Hayatım boyunca ne yaptıysam bedelini ödemeye hazırım. Ve gereğini yapıyorum Milli Takım kariyerimi sonlandırıyorum. Ne yaptıklarını ne ettiklerini çok iyi biliyorum her zaman tepkim aynı olacak.''