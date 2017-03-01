Arda Turan kadroya alınmadı

Barcelona'da sakatlığı geçen Arda Turan, bu akşam La Liga'da oynanacak Sporting Gijon maçının kadrosuna alınmadı.

Barcelona'da sakatlığı geçen Arda Turan, bu akşam La Liga'da oynanacak Sporting Gijon maçının kadrosuna alınmadı.

La Liga'da bu akşam Barcelona'nın sahasında karşılaşacağı Sporting Gijon maç kadrosuna sakatlığı geçen Arda Turan alınmadı. Sağlık heyetinden onay çıkmasına rağmen riske edilmek istenmeyen yıldız futbolcu ile birlikte sakatlığı süren Aleix Vidal ve Jeremy Mathieu, Jordi Masip de kadroda yer almadı. Öte yandan sakatlığı geçen Mascerhano, Sporting Gijon maçı kadrosuna dahil edildi.

