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Arda Turan'ın takım arkadaşıydı, şimdi temizlik görevlisi
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Arda Turan'ın takım arkadaşıydı, şimdi temizlik görevlisi

Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan'ın yıllar önce Galatasaray alt yapısından takım arkadaşı olan Kemal Özcan, şimdi Adana'da bir hastanede temizlik görevlisi olarak çalışıyor.

Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan'ın yıllar önce Galatasaray alt yapısından takım arkadaşı olan Kemal Özcan, şimdi Adana'da bir hastanede temizlik görevlisi olarak çalışıyor.
15 yıl önce Çukurova Üniversitesi futbol takımında oynayıp, Galatasaray U-15 takımına transfer olup ünlü futbolcular Arda Turan, Ferhat Öztorun, Uğur Uçar ve Mehmet Güven ile takım arkadaşı olan 30 yaşındaki Kemal Özcan, şimdi Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde temizlik görevlisi olarak hayatını sürdürüyor.
15 yaşında İstanbul'da tek yaşadığı zamanlarda arkadaş çevresi yüzünden kötü alışkanlıklar kazanıp Galatasaray takımından ayrılan Özcan'ın şimdi ise tek hayali bir futbol kulübünde çalışıp futboldan kopmamak ve genç futbolculara yardımcı olmak.
İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, temizlik yapmaktan utanmadığını ve ekmek parası kazandığını anlatan Kemal Özcan, "Şu anda hayatımdan memnunum. Ben de onlar gibi olabilirdim. Geçmişte arkadaş ortamım kötü olduğu için 15 yaşında hatalara düştüm" diye konuştu.

"ARDA TURAN'A BAŞARILAR DİLİYORUM"
Galatasaray U-15 takımında 1 buçuk sene kaldığını ve o dönemdeki takım arkadaşlarının şimdi birer yıldız olduğunu belirten Özcan, "Biz yıldız olamadık ama nasip kısmet bu işler. Fatih Terim döneminde Galatasaray'a transfer oldum. O dönemdeki takım arkadaşlarım hep bir yıldız oldular. Barcelona'da oynayan Arda Turan benim idolümdü, alt yapıda lider bir vasfı vardı. Ben de onun gibi lider olmak istiyordum ama olamadım. Geçmişte çok büyük pişmanlıklarım var. İstanbul'da ailemden uzakta kalıyordum. Arkadaş çevrem yüzünden kötü alışkanlıklara düştüm. Daha sonra bu hatalardan ders çıkardım ama tekrar futbola dönemedim. Arda Turan'ı televizyonlarda gördüğüm zaman gururlanıyorum. Kendisi Türkiye'nin gururu şu anda ben kendisini gördüğüm zaman daha çok gururlanıp, duygulanıyorum. Kendisine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"ERKEN YAŞTA FARKLI ORTAMLARA GİRMEYİN"
Gençlere de tavsiyelerde bulunan Özcan, kötü alışkanlıklardan kaçınmalarını ve erken yaşta farklı ortamlara girmemeleri gerektiğini belirtti.
Kemal Özcan, şu anda da amatör takımlarda futbol oynadığını ama bundan sonraki hayalinin bir kulüpte hangi pozisyonda olursa olsun çalışıp futboldan kopmamak olduğunu sözlerine ekledi.
(Umutcan İşledici / İHA)

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