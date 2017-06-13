Arda Turan'ın değeri düştü

Milli Takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye saldıran ve sonrasında A Milli Futbol Takımı'nı bıraktığını açıklayan Arda Turan'ın güncel piyasa değerinde de düşüş yaşandı. Önceki sezon 35 milyon Euro değeri bulunan Barcelonalı futbolcu, geride kalan dönemde ise 11 milyon Euro değer kaybetti.

Milli Takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye saldıran ve sonrasında A Milli Futbol Takımı'nı bıraktığını açıklayan Arda Turan'ın güncel piyasa değerinde de düşüş yaşandı. Önceki sezon 35 milyon Euro değeri bulunan Barcelonalı futbolcu, geride kalan dönemde ise 11 milyon Euro değer kaybetti.

Geçtiğimiz sene Atletico Madrid'den Barcelona'ya 34 milyon Euro'ya transfer olan Arda Turan, yeni takımında istediği çıkışı yakalayamadı. Bu sezon özellikle Neymar'ın sakatlık yaşadığı dönemde forma şansını arttıran Turan, İspanyol devinde 18'i lig olmak üzere 30 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 13 gol atan Arda Turan'ın 6 da asisti bulunuyor. Fakat son dönemlerde bir türlü formasına kavuşamayan ve takımdan gönderileceği konuşulan futbolcunun, A Milli Takım kampında yaşadığı olaylar da geleceğini tehlikeye attı. 2020'ye kadar kontratı bulunan Arda Turan'ı iyi bir fiyatla satmayı düşünen Barcelona'nın da hesapları suya düşmüş gibi görünüyor. Öyle ki; 35 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen 30 yaşındaki futbolcu, tam 11 milyon Euro değer kaybetti. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 24 milyon Euro olan futbolcunun son dönemde yaşadığı olayların da bu düşüşte rol oynadığı belirtiliyor.



ZİRVEDEN HIZLA DÜŞÜYOR

Galatasaray'dan 2011-2012 sezonunda 13 milyon Euro'ya Atletico Madrid'e trasnfer olan Arda Turan, 4 sene geçirdiği kırmızı-beyazlı takımda 178 maçta 22 gol atıp, 32 asist yaptı. Gösterdiği bu performansla birçok önemli kulübün dikkatini çeken Turan, iki sezon önce 35 milyon Euro bedelle İspanyol devi Barcelona'ya transfer oldu. Bu döneme kadar sürekli yükselen bir grafik gösteren 30 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili takıma transfer olduktan sonra ise kariyerinde sıkıntılı günler yaşamaya başladı. Barcelona'da bir türlü istikrarı yakalayamayan ve bunun yanında Milli Takım'da da sorunlar yaşayan Arda Turan'ın performansında da düşüş yaşandı. İspanyol ekibinde iki sezonda 55 karşılaşmada forma giyen tecrübeli futbolcu, takımına 15 gol, 11 asistlik katkı sağladı. Sezon sonunda Barcelona'dan gönderileceği konuşulan başarılı orta sahanın A Milli Takım'da yaşadığı son olay ise kariyerine büyük darbe vurdu. Milli takım uçağında yer alan gazetecilerden Bilal Meşe'ye saldıran ve ardından A Milli Takım'ı bıraktığını açıklayan Arda Turan'ın yaşadığı bu süreç, futbolcunun piyasa değerinde de düşüşe neden oldu. Barcelona'ya transfer olduğu bedelle kariyerinin zirvesinde yer alan ancak bu dönemden sonra hızlı bir düşüş içine giren Turan'ın şimdiki piyasa değeri ise 24 milyon Euro.

(Uygar Aydın/İHA)