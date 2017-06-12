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Arda Turan'dan Terim'e jet cevap!
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Arda Turan'dan Terim'e jet cevap!

Milli Takımı bırakan Arda Turan, Fatih Terim'in basın toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Arda Turan NTV Spor canlı yayınına bağlanarak Fatih Terim'e cevap verdi.

"PRİM MESELESİ"

Arda şunları söyledi: "Prim meselesinde Cengiz Zülfikaroğlu'yla tesadüfen konuştum. Bana 'Oğlum yarın yönetim kurulu var, prim ne kadardı?' 100 bin aşağısı, 100 bin yukarısını söyledi. Abi galiba tam bu kadardı dedim. Abi gözünü seveyim personelin primini de unutma dedim. Hoca bunu 3 ay içinde tutup daha sonra bütün takım arkasından konuştuğumu anlatan bir şekilde söylemişti.

Bilal Meşe konusuna gelince hayatım boyunca onu ilk defa uçağın orada gördüm.

"HEP HOCANIN YÜZÜNE SÖYLEDİM"

Hayatım boyunca herşeyi hocanın yüzüne söyledim ama hoca hep basın toplantılarında konuştu. Yüzüme söylemedi.

"MİLLİ TAKIMI BIRAKTIM"

Ben bi olay varsa hepsini açıkça söylüyorum. Ama ben milli takımı bıraktım. Ülkemin formasını çok seviyorum. Ama benim orada olmam bu takıma zarar veriyor.

"BENİ HİÇ KİMSE KULLANMIYOR"

Çek Cumhuriyeti galibiyetinden sonra hoca beni tebrik bile etmedi. Beni hiç kimse kullanmıyor. Ben hatalar yapmış olabilirim. Ama ben dürüstçe her şeyi yüzüne söyledim."

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