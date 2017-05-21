Arda Turan'dan Fenerbahçe mesajı

Barcelona forması giyen milli oyuncu Arda Turan, Fenerbahçe'ye THY Euroleague finalinde başarılar diledi.

Barcelona forması giyen milli oyuncu Arda Turan, Fenerbahçe'ye THY Euroleague finalinde başarılar diledi.

Yıldız oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Spor tarihimiz için çok önemli gün. @EuroLeague şampiyonluğu için parkeye çıkan Fenerbahçe basketbol takımına başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, bu akşam THY Euroleague finalinde Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak. Sinan Erdem Spor Salonunda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak mücadele beIN Sports3 ve TRT 1 kanallarından naklen yayınlanacak.

