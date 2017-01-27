Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Arda Turan'dan eleştirilere yanıt: Vatan sevgime hakarete tahammülüm yok!
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Arda Turan'dan eleştirilere yanıt: Vatan sevgime hakarete tahammülüm yok!

Türkiye A Milli Takım'ın kaptanı Arda Turan, referandum oyunu evet yönünde kullanacağını açıkladıktan sonra gelen eleştirilere tepki gösterdi...

Barcelona'da forma giyen, Türkiye A Milli Takım'ın kaptanı Arda Turan, 'Güçlü bir Türkiye için evet' kampanyasına katıldığı için kendisini eleştirenlere yanıt verdi: "Her eleştiriye tahammülüm var ama vatan sevgime, bayrağıma olan aşkıma yapılan hakarete tahammülüm yok.

Instagram hesabından açıklama yapan Arda, şu ifadeleri kullandı: "Saat biraz geç biliyorum ama tam da şu anda söylemek istediğim şeyler var. Geçenlerde yeni anayasa referandumu ile ilgili, kimseyi kırmadan, birey olma hakkımı kullanarak, hür irademle fikrimi belirttim. Demokrasinin temel ve gerekli şartlarından biridir; fikrini ifade etmek. İşin teknik tarafı siyasi bir tartışmadır; ben bu ülkenin bir vatandaşı olarak, sadece görüşümü belirttim. Bu konu üzerinden, Atatürk ve vatan sevgimi hedef alan ithamlara maruz kaldım. Öncelikle söylemek isterim ki benim bu ülkeye ve Atatürk'e olan sevgimi, mesnetsiz ithamlarla sorgulamak ve yargılamak, kimsenin haddi değildir.

​Ben Atatürk ilkelerini ve inandığım doğrularımı hayatımın her saniyesinde uygulamaya çalışan biriyim. Onun bize armağan ettiği bayramların, dünyanın her tarafında, onlarca coğrafyada, onlarca dilde kutlanmasına ve hatırlanmasına vesile olmuş biriyim aynı zamanda. Defalarca bayrağımızı, milyarların gözü önünde, Avrupa'nın ve dünyanın en büyük stadyumlarında sırtımda gururla taşıdım. Eleştiri hakkını kullanmak yerine bana hakaret eden, beni vatan hainliğiyle suçlayanlara, üstteki bilgileri hatırlatmak isterim. Ben 11 yaşında Bayrampaşa'dan çıktım. Ben hiçbir şeyi illa insanlar beni sevsin diye yapmadım. Ama ben hep çok sevdim; ülkemi, bayrağımı, takımımı, insanları, hayatı. Hayatım boyunca devletin herhangi bir kurumundan veya kişisinden ne tek bir şey istedim, ne de kendime menfaat sağladım. Benim vicdanım rahat, özgür ve hürdür. İnandığım doğruları her zaman söyledim, söylemeye de devam edeceğim. Ben bu ülkenin her bireyini; annem gibi, babam gibi, kardeşim gibi sevdim, sevmeye de devam edeceğim. Her eleştiriye tahammülüm var ama vatan sevgime, bayrağıma olan aşkıma yapılan hakarete tahammülüm yok. Bu hayat bana; benim gibi olmayanlarla, benim gibi düşünmeyenlerle birlikte barış içinde yaşamayı öğretti. Hepsinin başımın üzerinde yeri var. Bu ülke benim sevdam. Tekrar hatırlatmak istedim. Sevgiyle, saygıyla ve de mutlulukla…"

Arda Turan, Rıdvan Dilmen'in sosyal medya üzerinden başlattığı 'evet' kampanyasına destek vermişti.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacak
Oğlunu bıçaklayan kişi sandı, ortalık bir anda karıştı
Gol atmadan Süper Lige veda ediyor
2016 sanayi kapasite raporu istatistikleri açıklandı
Trump'tan Meksika'ya yüzde 20 vergi
Bıyık şampiyonu da 'evet' dedi
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Yunanistan'ın vermediği darbeciler için flaş karar!
Yunanistan'ın vermediği darbeciler için flaş karar!
İsveç'ten korkutan Ankara uyarısı! Oradan uzak durun
İsveç'ten korkutan Ankara uyarısı! Oradan uzak durun
Mahkemeden Hakan Şükür için flaş karar!
Mahkemeden Hakan Şükür için flaş karar!
Rusya’dan ABD’ye güvenli bölge yanıtı
Rusya’dan ABD’ye güvenli bölge yanıtı
Türkiye'nin gündemi oldular! O anne baba için karar verildi
Türkiye'nin gündemi oldular! O anne baba için karar verildi
En net UFO görüntüsü! NASA canlı yayını kesti
En net UFO görüntüsü! NASA canlı yayını kesti
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacak
Bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacak
Oğlunu bıçaklayan kişi sandı, ortalık bir anda karıştı
Oğlunu bıçaklayan kişi sandı, ortalık bir anda karıştı
Gol atmadan Süper Lige veda ediyor
Gol atmadan Süper Lige veda ediyor
2016 sanayi kapasite raporu istatistikleri açıklandı
2016 sanayi kapasite raporu istatistikleri açıklandı
Trump'tan Meksika'ya yüzde 20 vergi
Trump'tan Meksika'ya yüzde 20 vergi
Bıyık şampiyonu da 'evet' dedi
Bıyık şampiyonu da 'evet' dedi
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı
Jeotermal suyun sıcaklığıyla serada domates üretiyorlar
Jeotermal suyun sıcaklığıyla serada domates üretiyorlar
Konya'daki FETÖ operasyonunda 13 tutuklama
Konya'daki FETÖ operasyonunda 13 tutuklama
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
Cumhurbaşkanlığı sistemine UMED'den destek
Cumhurbaşkanlığı sistemine UMED'den destek
En fazla üretim ve teslimat linyitte gerçekleşti
En fazla üretim ve teslimat linyitte gerçekleşti

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English