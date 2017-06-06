Arda Turan boş salona konuştu

Arda Turan'ın Milli Takım'ı bıraktığını açıkladığı toplantıya hiçbir basın mensubu katılmadı.

Arda Turan'ın Milli Takım'ı bıraktığını açıkladığı toplantıya hiçbir basın mensubu katılmadı.

Milli Takım uçağında gazeteciye saldıran Arda Turan, düzenlediği basın toplantısıyla milli formayı bıraktığını açıkladı. 30 yaşındaki futbolcuyu protesto eden basın mensupları, Arda'nın toplantısına katılım göstermedi. Salonda sadece birkaç kamera ile kameraman yer aldı. Arda'nın boş salona konuştuğu toplantıyı sadece aralarında Caner Erkin, Gökhan Gönül, Olcay Şahan gibi isimlerin olduğu futbolcular takip etti.

