Arda Turan: 'Artık Milli Takım'a bir şey veremem'

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in Kosova maçı sonrası yaptığı açıklamalara Arda Turan yanıt verdi.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in Kosova maçı sonrası yaptığı açıklamalara Arda Turan yanıt verdi.

Gazeteci Bilal Meşe'ye saldırdıktan sonra Milli Takım kadrosundan çıkarılan ve sonra Milli Takımı bıraktığını açıklayan Arda Turan, Kosova maçı sonrası NTV Spor'a konuştu. Milli Takımı bıraktığını hatırlatan Arda, "Arkamdan neden hala konuşma geçiyor. Polemik dolayısıyla olabilir" dedi.



"BİLAL MEŞE'Yİ İLK KEZ GÖRDÜM"

Prim konusuna açıklık getiren Arda Turan, "Prim konusunda Cengiz Zülfikaroğlu ile tesadüfen Ahmet Bulut'la konuşurken görüştüm. 'Oğlum yarın yönetim kurulu toplantısı var, tam prim ne kadardı?" dedi. 100 bin aşağı veya yukarısını söyledi. Ben, 'Bu kadar' dedim. 'Gözünü seveyim personelin primini de unutma' dedim. Hoca bunu 3 ay içinde tutup bütün takım içinde onun arkasından konuştuğumu söyledi. Bilal Meşe'yi hayatım boyunca ilk defa uçağın orada gördüm" diye konuştu.



"BAZI ARKADAŞLARIM BENİMLE BIRAKABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Arda, Milli Takımı bırakma kararını açıkladığı basın toplantısı ile ilgili, "Neden öyle çabuk çabuk açıklama yaptım. Bazı arkadaşlarım benimle beraber gelip bırakabileceğini söylediler. Asla böyle bir şeyin doğru olmadığını ülkeye hizmet ettiğimizi benim buradaki durumumum zarar verdiğini söyleyerek, konunun şahsiliğini söyledim. Arkadaşlarım kabul etmedi. 'Biz de seninle geleceğiz' dediler. Kosova gibi önemli bir maçımız vardı, bırakma kararı zaten kafamdaydı. Hocanın odasına gidip helallik almak istedim. Hayatım boyunca her şeyi hocanın yüzüne söyledim. Hoca bana söylemek yerine basın toplantısında söyledi. İçine sinmekle ilgili öyle demek istemediğini söyledi. 'Benim sizin şerefinizle ilgili konuşmam mümkün müdür?' dedi. Bunlar hocanın kendi takdiridir. Ben bir olay varsa açıkça söylüyorum. Benim kusurlarım varsa açıkça söylüyorum. Ben bıraktım, herkese çok teşekkür ediyorum. Ben ülkeme hizmet ettim. Ülkemin formasını çok seviyorum. Ama orada olmam ülkeme zarar veriyor. Bana aylar boyunca primci denilirken, kimse demedi ki; bu çocuk bizden para istemedi. Burak da bir gün para istemedi. Hatta, 'Ölümü gör, benimle ilgili para sorarsan' dedi. 'Takımın genel durumuyla ilgili bilgi alıp vermek zorundayım. Tam bir dengeyi sağlayalım para zaten önemli değil' dedim" açıklamasını yaptı.



"BENİ HİÇ KİMSE KULLANMIYOR"

EURO 2016'da yaşanan süreçten bahseden Barcelonalı oyuncu, "İspanya maçında ıslandıktan sonra bile dedim ki 'Arkadaşlar, Çek Cumhuriyeti maçında kaç gole çıkarız' Dopinge gittim geldim, Çek Cumhuriyeti maçı sonrası hoca beni tebrik bile etmedi. Kendisi hocamızdır. O bana 'oyuncu' diyor. Fatih Terim'e çok teşekkür ediyorum. Bizde emeği vardır. Bugün için de sonuna kadar tebrik ediyorum. Ama ben bıraktım. Beni de hiç kimse kullanmıyor. Kendi fikirlerimle devam ediyorum. Ben bıraktım. Bir şey açıklanacaksa, bu şekilde söylenir. Hatalar yapmış olabilirim ama insanların yüzüne karşı dürüstçe konuştum. Beni karşısına alarak hiçbir şey söylemedi. Basın toplantılarından not alarak söylemek zorunda kaldım. Ülkemi ve bayrağımı çok seviyorum. Ama bıraktığımı açıkladım. Gayet açık ve net açıkladım" şeklinde konuştu.



"UĞRUNA EN ÇOK ÇALIŞTIĞIM ŞEYİ 30 YAŞINDA BIRAKTIM"

Arda Turan, EURO 2016 sonrası yaşanan süreçle ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Yapacak bir şey yok. Çek Cumhuriyeti maçı bitti. İtalya gol yiyince elendik. Ondan sonra şerefle ilgili cümleler kurdu. Prim mevzularını o söyledi. Ondan sonra bu polemiklerin içine çekildik. Hoca bir senedir 'huzursuzluk' diyor. Biz EURO 2016'ya 15-16 maç kazanarak oraya geldik. İspanya ve Hırvatistan'a yenilebilirdik. Oralarda bir yerde bu olaylar yaşanmıştı. Onun huzursuzluğu vardı. EURO 2016'da başlamıştı. Açıklanacak bir şey varsa, basın mensuplarının terk ettiğini de görmedim. Bırakma düşüncem vardı. Oraya gelen arkadaşlarımın da milli takımı bırakma konusu vardı. İnsanlar şunu anlamalı. Hayatta en çok sevdiğim, uğruna en çok çalıştığım mücadele ettiğim şeyi 30 yaşında bıraktım. Bir kişi bile buna saygı duymayacak mı? O gazeteciler sevdiği bir şeyi bırakabiliyor mu? En sevdiğim şeyi bıraktım. Başka bir şey istemiyorum. Emek veren herkese teşekkür ediyorum. Gittim, kendi hatamı kendim çekeyim. Benim yaptığım daha onurlu bir şey."



"BU HABERLERİ KİM ÇIKARDIYSA GİDECEK DEDİM"

Yaşanan süreçleri sızdıranların takımdan gönderileceğine dair söz aldığını ifade eden Arda, "Paylaşanlarda hata. Biz burada birbirimizi yiyecektik. Bunları basına anlatmayacaktık. Ben ve takım arkadaşlarım yazılanları anlatmadı. Söylediğim şahıslarla (Bülent Bayraktar, Hande Sümertaş) ilgili söylediğim sözler var. Arada Emre Ağabey vardı ona soracaksınız. Emre Ağabey (Belözoğlu) 'böyle olacak' dedi. 'Bu haberleri kim çıkarttıysa onlar gidecek' dedim. Ben çıkarmadıysam kim çıkarttıysa. Ben hocanın basın toplantısında olanlara cevap verdim. Dürüstçe neler olduğunu size söyledim. 15-20 gün veya bir ay sonra bunlar konuşulmayacak bile. İnşallah Milli Takım başarılı olur, Dünya Kupası'na gider hep beraber alkışlarız" dedi.



"ARTIK MİLLİ TAKIM'A BİR ŞEY VEREMEM"

Arda, 'Fatih Terim ayrılırsa Milli Takım'a döner misin' sorusu üzerine, "Bu konu şahsi bir konu değil. Artık oraya bir şeyler veremem. Duygusal bir adamım. Doğru veya yanlış oraya hizmet edemiyorum. Milletvekilimiz Saffet Sancaklı mecliste benim için 'Sen kimsin' demiş. Benim ismim ülkenin asker ve şehitleriyle aynı yerde geçemez. Polis ve şehitlere saygım sonsuz. Bizim yaptığımız bir spor. Tamam, sorumlu benim. 2016'da hoca suçu oyunculara atmadı mı? Sorumluluk varsa benim. Benim de hakkım herkese helal" cevabını verdi.