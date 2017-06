Arda Turan'a kınama

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), spor yazarı Bilal Meşe'ye saldıran Arda Turan'ı kınadı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), spor yazarı Bilal Meşe'ye saldıran Arda Turan'ı kınadı.

TGC Yönetim Kurulu, Futbol Federasyonu'nu gazetecilere yönelik şiddetin önlenmesi için göreve çağırdı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu'nun yaptığı açıklamada, "Gazetecileri hedef alan davranış bozukluğunun bir örneğini de son olarak Milli Takım Kaptanı Arda Turan sergiledi. Arda Turan bu davranışıyla Milli Takım Kaptanı olmanın sorumluluğunu taşıyamadığını gösterdi. Barış ve kardeşliğin simgesi olan Milli Takım Ruhu'nu Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi Milliyet Gazetesi spor yazarı Bilal Meşe'ye sözlü ve fiziksel şiddet uygulayarak kirletti. Hele gazetecileri uçağa davet eden Milli Takım yöneticilerinin bu şiddeti seyretmesi ve müdahale etmemesi olayın vahametini arttırdı. Arda Turan'ın özür dilemesi gerekirken sosyal medya paylaşımlarında yaptığıyla övünmesi, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından dikkatle incelenmelidir. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak futbolcuların gazetecilere saldırdığı diğer olaylardaki gibi bu olayın kahramanı Arda Turan'ı da kınıyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu'nun ve Milli Takım Yöneticilerinin bu tip olayları sonlandıracak önlemleri almasını bekliyoruz. Arda Turan'ı da meslektaşımızdan ve tüm gazetecilerden özür dilemeye davet ediyoruz. Bu vesileyle yaşadıkları her başarısızlıkta gazetecileri hedef tahtasına oturtan tüm kesimleri sorumlu davranmaya çağırıyoruz. Başarısızlığın faturasının artık gazetecilere kesilmesinden vazgeçilmesini istiyoruz" denildi.



TSYD

TSYD'nin internet sitesinde yer alan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"A Milli Futbol Takımımızı taşıyan uçakta takım kaptanı Arda Turan'ın, spor yazarı ve derneğimiz üyesi Bilal Meşe'ye fiziki ve sözlü saldırısı, her ne sebeple olursa olsun asla kabul edilemez. Bu saldırının milli takımımızın kaptanı tarafından gerçekleştirilmiş olması olayın vahametini katlayarak artırmaktadır. Ülkemizde spor gazeteciliğinin uzun yıllardır onurlu temsilcilerinden biri olarak çalışan Bilal Meşe'ye yapılan bu saldırıyı, tüm üyelerimize ve Türk basınına yapılmış kabul ediyor ve şiddetle kınıyoruz. TSYD olarak her platformda spor gazetecilerinin haklarını korumaya ve onları sonuna kadar savunmaya devam edeceğimizi bildirir, değerli gazeteci Bilal Meşe'ye geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."