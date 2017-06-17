Arda'nın Amerikalı doktorundan duygusal mektup

Tedavisi için yardımseverlerin seferber olduğu ve ABD'de tedavi olurken hayatını kaybeden Bursalı lösemi hastası Arda Adalı'nın doktorundan duygusal bir mektup geldi.

Tedavisi için yardımseverlerin seferber olduğu ve ABD'de tedavi olurken hayatını kaybeden Bursalı lösemi hastası Arda Adalı'nın doktorundan duygusal bir mektup geldi.

Erkan ve Suzan Adalı ailesine 28 Mayıs tarihli Seattle Çoçuk Hastanesi Kritik Çocuk Bakımı Sorumlu Doktorlarından Alisa Van Cleave tarafından gönderilen mektupta, "Sevgili Arda'nızın kaybıyla ilgili duygularınızı paylaşırken ifade edilecek kelimeleri bulmakta güçlük çekiyorum. Arda'nın aramızdan ayrılmasına bir aydan fazla bir süre geçmesine rağmen PICU 6. Katındaki odasının önünden geçerken hala onu düşünüyorum. Şimdi bulunduğu yerde ağrısız olduğunu, koşup oynadığını ve istediği kadar su içtiğini ümit ediyorum. Kanserini zamanında iyileştirip hayatını kurtaramadığımızdan dolayı derin üzüntü içindeyim. Ayrıca tıbbi kariyerimde karşılaştığım en fedakâr anne ve babalardan ikisi olduğunuzu düşündüğümü bilmenizi isterim. Seattle'da bizimle geçirdiğiniz iki ay içinde sizi yakından tanımak bizim için büyük bir neşe kaynağıydı. Arda'ya şifa bulmak için kelimenin tam anlamıyla dünyanın diğer ucuna gittiniz. Çektiğiniz meşakkate bakmaksızın onun için mümkün olan her şeyi mutlak suretle yaptınız. Güzel oğlunuz için kayıtsız şartsız gösterdiğiniz ve derin sevgi her hareketinizden belliydi. Olağanüstü kişiler olduğunuzu belirtmek isteriz" dedi.



"ARDA'NIN DOKTORLARINDAN BİRİ OLMAK BENİM İÇİN ONUR VE AYRICALIKTIR"

Doktor Alisa Van Cleave mektubunu şu ifadelerle tamamladı: "Sizler Türkiye'deki hayatınıza dönüp Arda'nın bedenen yanınızda olmamasına alışırken, sizi düşünce ve dualarıma dahil etmeye devam edeceğim. Mateminizi tutarken sevgi ve destek ile çevrelenmiş olmanıza dua ediyorum. Ben ve Seattle Children's Hastanesindeki birçok kişinin sizinle birlikte yas tuttuğunu biliniz. Arda'nın doktorlarından biri olmak benim için onur ve ayrıcalıktı. Yaşamınıza bir göz atma fırsatını verdiğiniz ve ne kadar inanılmaz bir aile olduğunuzu bana gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Size barış ve sabır dilerim. Saygılarımla."

Bursa'da yaşayan 10 yaşındaki Arda Adalı'nın tedavi edilmesi için geçen yıl Aralık ayında sosyal medyadan yardım kampanyası başlatılmış, kısa sürede 455 bin dolar toplanmıştı. Yardımseverlerin seferber olduğu Arda Amerika'ya gitmiş, burada tedavisine devam edilirken Mart ayında hayatını kaybetmişti.

(Zafer Peker/İHA)