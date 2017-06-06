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Arda Milli takımı bıraktı
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Arda Milli takımı bıraktı

Gazeteci Bilal Meşe'ye saldırdıktan sonra kadro dışı bırakılan Arda Turan, Milli Takım kariyerini bıraktığını açıkladı.

Gazeteci Bilal Meşe'ye saldırdıktan sonra kadro dışı bırakılan Arda Turan, Milli Takım kariyerini bıraktığını açıkladı.
Makedonya maçı sonrası uçakta gazeteci Bilal Meşe'ye saldırdıktan sonra kadro dışı bırakılan Arda Turan, düzenlediği basın toplantısında, "Pişman mıyım? Değilim. Kuş gibi hissediyorum kendimi. Artık Milli Takıma zarar verdiğimi düşünüyorum. Milli Takım kariyerimi sonlandırıyorum" ifadelerini kullandı.
Milli Takım'ın Slovenya'da kamp yaptığı otelde konuşan Turan, "Buraya milli takım kaptanı olarak değil, vatandaş olarak katılıyorum. Milli takımın her kademesine hizmet etmiş, ülkesini seven, formaya aşık olan biri olarak konuşuyorum. Hayatım boyunca bana yapılanları unutmadım. Ama Milli takım tişörtü üstümdeyken bir hata yaptım. Pişman mıyım? Değilim. Kuş gibi hissediyorum kendimi. Hocamla ve Federasyon başkanıyla konuşup kadrodan çıkmak istediğimi söyledim. Hayatta bir şey yaparsanız bunun bedelini ödersiniz. Ben de Milli Takım forması üzerindeyken hata yaptım. Milli Takıma zarar verdiğimi düşünüyorum. Artık çekilme zamanım geldi. Milli Takım kariyerimi sonlandırıyorum. İnşallah insanlara iyi futbolculuğumu değil de adamlığımı bırakırım" ifadelerini kullandı.

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