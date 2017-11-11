11.11.2017 17:55 'Arda çok beğendiğim bir oyuncu'

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, 'Arda Türk futbol tarihinin en önemli oyunculardan biri. Çok büyük bir oyuncu ve karakterinin de çok iyi olduğunu duydum. Arda gibi bir oyuncu geliyorsa normal bir oyuncu olarak gelmeyecektir' dedi. Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, "Arda Türk futbol tarihinin en önemli oyunculardan biri. Çok büyük bir oyuncu ve karakterinin de çok iyi olduğunu duydum. Arda gibi bir oyuncu geliyorsa normal bir oyuncu olarak gelmeyecektir" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. A Takım İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin ile birlikte programa katılan Tudor, "Futbolcuya dayalı düzenin değişmesi benim aldığım bir karar, başardığım bir şey değil. Geçtiğimiz 2 sezonda başarısız giden bir Galatasaray vardı. Bir değişiklik, önemli bir değişiklik yapılması gerekiyordu. Bana ve ekibime güvenildi. Bana bu şans verildi ve bu şekilde gerçekleşti bu değişiklik" diye konuştu.



"YENİ TRANSFERLER ANLAYIŞIMI SAHAYA YANSITTI"

Transferlerde yüzde 80-90 başarı oranı verebiliriz diyen Tudor, "Benim fikrimi, anlayışımı sahada görebilmem önemli. Bunu da yeni transferlerimizde görebiliyoruz. Bazı oyuncular beklenenin üzerine çıktılar, bazı oyuncular biraz daha performans verebilirler" ifadelerini kullandı.



"OYUNCULARIMI MOTİVE ETMEK İÇİN KONUŞURUM"

Sahadaki baskıda önemli olan birinci faktör futbolcuların karakteri olduğunu belirten Hırvat teknik adam, "Benim oynatmak istediğim futbola baktığınız zaman teknik kalite çok önemli fakat fiziksel kalite de bir o kadar önemli. Çünkü futbol konuşulduğu zaman teknik kalite konuşulur ama mutlaka fizik kalitesi öne çıkan oyuncuları da almanız gerekir. Antrenman mutlaka çok önemli. Ben bütün oyuncularımı motive etmek için konuşurum çünkü zor antrenmanlar yapıyoruz. Her zaman söylediğim bir mantık var. Ben hayatım boyunca hiçbir takımı görmedim ki hafta boyunca iyi bir şekilde çalışmamış ve hafta sonu inanılmaz bir performans göstermiş. Sonuncu ve en önemli faktör oyuncunun içindeki motivasyon. Bu motivasyonun kendi içinden gelmesi çok önemli. Biz de bu konuda çok şanslıyız. Oyunculara söylediğim bir şey var. Mesela LeBron James 7-8 saat antrenman yapıyormuş. Tenis antrenmanları, voleybol antrenmanları o şekilde uzun ve yoğun antrenmanlar. Biz burada 24 saat içinde 1 saat 15 dakika 1 buçuk saat çalışıyoruz. 7 günlük süreçte 3 antrenmanı çok yoğun şekilde geçiriyorsunuz. Tabii yeni nesil oyuncular biraz tabiri caizse şımarık olabiliyorlar. Çünkü çok ciddi paralar kazanıyorlar çok ciddi starlar var. Bu tip şeylerde o dengeyi iyi kurmanız gerekiyor. Bazı hocalar işin kolayına kaçabiliyorlar ama o zaman Pazar günleri iyi ve hazır olamıyorsunuz" diye konuştu.



"ARDA ÇOK BEĞENDİĞİM BİR OYUNCU"

Arda hakkında da açıklamalarda bulunan teknik adam, "Gazetelerde Arda haberlerini görüyorum. Geçen yazdan bugüne kadar kulüpte Arda ile ilgili hiç konuşmadık. Geçen yaz çok konuştuk ama geçen yazdan bu zaman kadar hiç konuşmadık. Türk futbol tarihinin en önemli oyunculardan biri. Çok büyük bir oyuncu ve karakterinin de çok iyi olduğunu duydum. Arda gibi bir oyuncu geliyorsa normal bir oyuncu olarak gelmeyecektir. Arda konusuyla ilgili bunları söyleyebiliyorum. Başkanımızdan bu konuyla ilgili daha doğru bilgi alabilirsiniz. Ama Arda çok beğendiğim bir oyuncu" şeklinde konuştu.



"ASAMOAH İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Asamoah konusunda geçen yaz işin sonuna geldiklerini söyleyen Igor Tudor, "Juventus Atalanta'dan beklediği transferi yapamadığı için kendisi orada kaldı. Şimdi Ocak ayında onun üzerinde çalışmalarımız devam edecek. Olmazsa da sezon sonunda istediğim bir oyuncu" ifadelerini kullandı.



