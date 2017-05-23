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Arazisi içinde kalan mezarları kaldırttı
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Arazisi içinde kalan mezarları kaldırttı

Isparta'nın en büyük mezarlığında 2 bin 641 metre karelik arazisini belediye ile uzlaşamadığı için 2015 yılında telle çeviren Nureddin Karaman, mahkeme kararıyla belirlenen 1 milyon 28 bin TL belediye tarafından ödenemeyince kendi arazisi içinde kalan 34 mezarı kaldırttı.

Isparta'nın en büyük mezarlığında 2 bin 641 metre karelik arazisini belediye ile uzlaşamadığı için 2015 yılında telle çeviren Nureddin Karaman, mahkeme kararıyla belirlenen 1 milyon 28 bin TL belediye tarafından ödenemeyince kendi arazisi içinde kalan 34 mezarı kaldırttı.
Isparta'da 1999 yılında ticari alan statüsündeki 8 parseli alarak tapusuna geçiren Nureddin Karaman'a ait 2 bin 641 metrekarelik arazi zamanla şehrin en büyük mezarlık alanlarından Asri Mezarlığın içinde kaldı.
Karaman, belediyeden çözüm isteklerine yanıt alamayınca 2006 yılında hukuk mücadelesi başlattı. 2012 yılında mahkeme kararıyla özel mülkiyet alanının, istimlak edilmesine karar verildi. Isparta 2. Asliye Hukuk Mahkemesi de 2015 yılında 1 milyon 28 bin lira kamulaştırma bedelinin Karaman'a ödenmesine karar verdi. Ancak belediye bedeli yüksek bulup kararı yerine getirmeyince Karaman, 2015 yılının mart ayında 34 mezarın bulunduğu arazisinde yeni cenazelerin defninin önlenmesi için arsa etrafını toprakla çevirdi. Karaman, o dönemde arazi bedeli ödenmediği takdirde mezarların kaldırılmasını istedi.

BELEDİYEYE BAŞVURDU, MEZARLAR KALDIRILDI
Karaman, olayın üzerinden iki yıl geçtikten sonra mezarların kaldırılması için belediyeye müracaatta bulundu. Müracaat üzerine Belediye Mezarlık Müdürlüğü, polis ve din görevlilerinden oluşan ekiple Asri Mezarlığa geldi. Aralarında daha çok bebek ve çocuk naaşlarının bulunduğu 34 mezar titiz bir çalışmayla söz konusu araziden kaldırıldı. Naaşlar yeni kefenlerin içinde başka bir alana nakledildi.

BELEDİYE: UZLAŞMA SAĞLANAMADI
Isparta Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, imarda yeşil alan olarak gösterilen araziyle ilgili yaklaşık 20 yıl içerisinde mülk sahibinin yüksek bedel istemesi nedeniyle uzlaşma sağlanamadığı bildirildi. Anlaşmazlık neticesinde konunun mahkemeye taşındığı belirtilerek, bilirkişinin arazi değeri üzerine yüksek rakam belirlediği, bu nedenle arazideki mezarlıkların kaldırılması için müracaatta bulunduğu ve 34 mezarın daha düzenli alana nakledildiği ifade edildi.
(Ferhat Kaya / İHA)

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