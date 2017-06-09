Arap ülkelerinden Katar bildirisi

Suudi Arabistan Resmi Haber Ajansında (SPA) yer alan bildiride, Katar'ın desteklediği aralarında Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin de olduğu 9 ülkeden 59 kişi ile 12 hayır kuruluşunun "terör listesine" alındığı bildirildi.

Terörist ilan edilen kuruluşlardan birinin de Katar'ın başkenti Doha'Da bulunan Apple şirketi olması deikkat çekti.

4 ÜLKENİN GEREKÇESİ

Ortak açıklamada, söz konusu 4 ülkenin, terör ve aşırılık ile mücadele, terörün finans kaynaklarının kurutulması, aşırı ideolojiler ile mücadele edilerek toplumun bunlardan arındırılması için yürütülen çalışmalarda Doha yönetiminin üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediği öne sürüldü.

Açıklamada, ülkelerin ulusal güvenlikleri için terör örgütü üyelerinin ülkede barındırılmamasını hedefleyen 2013 ve 2014'te Riyad'da imzalanan anlaşmalar ile defalarca yapılan uyarıların Katar tarafından dikkate alınmadığı iddiası da ortaya atıldı.

ÜLKELERİNDEKİ TERÖR OLAYLARI İÇİN KATAR'I SUÇLADILAR

Doha yönetiminin anlaşmalara uymaması sonucu terör örgütü üyelerinin 4 ülkede kaosa neden olan fiiller yaptığı, ülkelerin milli güvenliğinin tehlikeye atıldığı ileri sürülerek, 12 kuruluş ve 59 kişinin terör örgütü listesine alındığı kaydedildi.

Yayınlanan kişi ve kuruluşların Katar devleti ile bağlantılı veya bu ülkede yaşadığı aktarılan ortak bildiride, ilerleyen günlerde isim ve kuruluş listelerinin daha yeni eklenecek isimlerle güncellenebileceği vurgulandı.

Bildiride, listedeki kişi ve kuruluşların Katar devletinin imzaladığı ve uymadığı ileri sürülen "terör ile mücadele ve terörün finansmanın engellenmesi" anlaşmalarının aksini ortaya koyan, hükümetin çift taraflı yürüttüğü siyasete hizmet ettiği savunuldu.