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'Arap topraklarında olumsuzlukların çözülmesi...'
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'Arap topraklarında olumsuzlukların çözülmesi...'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu,, 'İşgal altında bulunan Arap topraklarında yıllardır devam eden olumsuzluklar ve ihtilafların ivedilikle çözülmesi ve barış sürecine geçilmesinin çalışma hayatına da olumlu yansımaları olacağı inancındayız' dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu,, "İşgal altında bulunan Arap topraklarında yıllardır devam eden olumsuzluklar ve ihtilafların ivedilikle çözülmesi ve barış sürecine geçilmesinin çalışma hayatına da olumlu yansımaları olacağı inancındayız" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, İsviçre'nin Cenevre kentinde Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 106. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katıldı. Konferansta konuşan Bakan Müezzinoğlu, iklim değişikliğinin en önemli sorunlardan biri olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin bölgesel ve küresel konulara her türlü yardımı sağladığını ve iklim değişikliği ile mücadelede üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu kaydetti. Bakan Müezzinoğlu açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
"Ek raporda da ifade edildiği gibi işgal altında bulunan Arap topraklarında yıllardır devam eden olumsuzluklar ve ihtilafların ivedilikle çözülmesi ve barış sürecine geçilmesinin çalışma hayatına da olumlu yansımaları olacağı inancındayız. Bu sorunun yarım yüzyıldan daha uzun bir süredir devam etmekte olması adalet kavramını derinden zedelemektedir. Barışa olan ihtiyaç aşikardır ve uluslararası toplum barış çağrılarında ısrarlı olmalıdır."

"İŞSİZLİĞİ TEK HANELİ RAKAMLARA DÜŞÜRMEYİ HEDEFLİYORUZ"
Yaşanan darbe girişimine ilişkin konuşan Bakan Müezzinoğlu, "Yaşanan darbe girişimin ardından oluşan istihdamdaki daralmayı aşabilmek için bu yılın başında istihdamın arttırılması hedeflerine yönelik olarak çalışma hayatında milli seferberlik programını başlattık. Bu seferberliğimiz sonuç verdi ve yılbaşından bu güne kadar 1,2 milyon istihdam sağladık. Yıl sonunda bu sayıyı 1 buçuk milyonu ek istihdam, 500 bini de iş başı eğitim programı olmak üzere 2 milyona çıkarmayı ve işsizliği tek haneli rakamlara düşürmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"TÜM ÇALIŞANLARIN SENDİKALAŞMA ORANI İSE YÜZDE 21,8'E ULAŞMIŞTIR"
Son yıllarda yapılan reformların ve bunların sonuçlarının örgütlenme özgürlüğüne ve sosyal diyaloğa verilen önemin en açık göstergesi olduğunu kaydeden Bakan Müezzinoğlu, "Sendikalı işçi sayısı Temmuz 2013' kıyasla yüzde 50'lik bir artış göstererek 1 milyon 547 bine ulaşmıştır. Kamu çalışanlarının sendikalaşma oranlarında ise daha dikkat çekici bir artış söz konusudur. Son 10 yılda kamu çalışanları arasındaki sendikalaşma oranları yüzde 49,7'den yüzde 71,64'e yükselmiştir. Tüm çalışanların sendikalaşma oranı ise yüzde 21,8'e ulaşmıştır. Dünya trendleri ile karşılaştırıldığında Türkiye'de sosyal diyalog ve örgütlü toplum yönünde pozitif bir gelişme olduğu açıkça görülmektedir" açıklamasını yaptı.
Suriye krizinin altıncı yılına ulaştığını kaydeden Bakan Müezzinoğlu, "İkinci dünya savaşından bu yana tanık olduğumuz en büyük göç olgusu ile karşı karşıya olduğumuz gerçeğini kabul etmeliyiz. Bu noktada açık kapı politikası uygulayan Türkiye, kucak açtığı 3 milyonu aşkın sığınmacıya başta insanı yardım olmak üzere pek çok alanda destek olmaya devam etmektedir" dedi.

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