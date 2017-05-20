'Arap gençlerinin Türkiye'ye ilgisini arttıracak projeler üzerinde çalışıyoruz'

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Arap Turizm Örgütü Başkanı ile bir araya geldiği toplantı sonrası, Arap gençlerinin Türkiye'ye olan ilgisini arttıracak projeler üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Arap Turizm Örgütü Başkanı ile bir araya geldiği toplantı sonrası, Arap gençlerinin Türkiye'ye olan ilgisini arttıracak projeler üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Arap Turizm Örgütü Başkanı Bandar Bin Fahd Al Fuhaid ve beraberindeki heyetle Şişli Öğretmenevinde bir toplantı gerçekleştirdi.

Basına kapalı gerçekleşen toplantı sonrası Başkan Al Fuhaid ile birlikte gazetecilere açıklama yapan Bakan Avcı, Türkiye'nin turizm hedeflerini çeşitlendirme stratejileri doğrultusunda özellikle Arap ülkelerine yönelik tanıtım faaliyetlerini yoğunlaştırdıklarını söyledi. Bu çerçevede son 6 ayda Arap Turizm örgütüyle muhtelif meselelerle bir araya geldiklerini kaydeden Bakan Avcı, "Geçtiğimiz aylarda Eskişehir'de termal turizm potansiyeli konusunda kendilerini bilgilendirdik. Diğer projelerimizden de bahsettik. Bundan önce yaptığımız çalışmaları gözden geçirdik ve bundan sonraki takvimimizi senkronize ettik. Önümüzdeki dönemde Arap gençlerinin Türkiye'ye olan ilgisini arttıracak projeler üzerinde çalışıyoruz. Gençler birbiriyle ne kadar dost olursa ülkelerin geleceği de o kadar parlak olur" ifadelerini kullandı.



"İSTANBUL'DAKİ OFİS İŞBİRLİĞİNİN EN ÖNEMLİ HALKASI OLACAK"

Bakan Avcı ile birlikte gerçekleştirecekleri projeleri gündeme aldıklarını anlatan Başkan Al Fuhaid, "Bunlardan biri de Arap-Türk etkinliklerinin yapılması ve karşılıklı yatırımlarla ilgiliydi. Her iki tarafın turist sayısının artırılması konusunu konuştuk. Yakın zamanda sayın bakanımızla Arap Turizm Örgütü'nün İstanbul ofisinin açılışını yapmanın mutluluğunu duyacağız. Tabii bu ofis, iş birliğinin en önemli halkası olacak. Turist adedinde düşündüğümüzün de üstünde olacağını belirtmek isterim. Sayın bakanımızı Arap Turizm Örgütü Başkanlığı'na davet ettik. Prens Sultan'ın selamlarını getirdik" dedi.

(Başak Akbulut - Harun Basat/İHA)