Aranıyordu: Cesedi Belgrad Ormanı'nda bulundu

İstanbul'da 3 aydır kayıp olduğu öğrenilen bir gencin cesedi Belgrad Ormanı'ndaki gölette bulundu.

İstanbul'da 3 aydır kayıp olduğu öğrenilen bir gencin cesedi Belgrad Ormanı'ndaki gölette bulundu.

Belgrad Ormanı'nda öğle saatlerinde piknik yapan vatandaşlar II. Mahmud Bendi yüzeyinde bir ceset olduğunu fark etti. Vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, göletinin üzerinde yüzen erkek cesedini kıyıya çıkarak incelemelerde bulundu. Uzun suredir suda olduğu için cesedin elleri ve ayaklarında çürümenin olduğu tespit edildi. Gölette bulunan erkek cesedinin yaklaşık 3 ay önce ortadan kaybolan 20 yaşındaki Yunus Çetinkaya'ya ait olduğu belirlendi.

Gölete gelerek cesedi teşhis eden baba Mehmet Çetinkaya, oğlunun askere gitmeye hazırlanırken borçlarından dolayı bunalıma girdiğini söyleyerek, "3 ay önce tüm özel eşyalarını otomobilde bırakarak ortadan kayboldu. Tüm aramalarımıza rağmen izine rastlayamadık. Ormandaki gölde ölüsünü buldukları söylendi " dedi.

Yunus Çetinkaya'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

