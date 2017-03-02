Aralarında FETÖ'nün 'askeri okul abisi' de var

Eskişehir'de aralarında askeri okullara öğrenci yerleştirdiği iddia edilen FETÖ abisinin de bulunduğu 14 kişi adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de aralarında askeri okullara öğrenci yerleştirdiği iddia edilen FETÖ abisinin de bulunduğu 14 kişi adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, Eskişehir, Ankara, İstanbul, Kars, Manisa, Zonguldak, Samsun ve Aydın'da 21 eve eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, operasyonda örgütün irtibatlı Eskişehir'deki eğitim kurumlarında görev yapan 14 öğretmen gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüpheliler Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Şüpheliler içinde askeri okullara öğrenci yerleştiren FETÖ 'abi'sinin de olduğu öğrenildi. Şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Diğer yandan gözaltına alınan şüphelilerin Bylock kullandığı tespit edildi.

(Aydın Sarıoğlu / İHA)