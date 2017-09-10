10.09.2017 14:36 Arakan'da korkunç görüntü !

Myanmar'ın Arakan bölgesinde Müslümanlara yönelik katliamların ardından nehre atılan cesetler, su yüzeyine çıktı. Myanmar'ın Arakan bölgesinde Müslümanlara yönelik katliamların ardından nehre atılan cesetler, su yüzeyine çıktı.

Dün Naf Nehri'nin kıyısında çuvala doldurulan cansız bedenler su yüzeyinde görüntülendi. Önceki günlerde Bangladeş'e sığınan Arakanlı Rohingya Müslümanları tarafından, çatışma yerinden kaçmayı başaramayan binlerce Rohingya vatandaşlarının, Myanmar Ordusu tarafından öldürüldüğü belirtiliyordu. Bangladeşli vatandaşlar, dün nehir kıyısına vuran cansız bedenlerin içinde olduğu çuvalları görüntüledi.

Öte yandan, 25 Ağustos'tan beri Arakan'da süren çatışmalarda yaklaşık 250 bin Rohingya Müslümanı Bangladeş'e sığındı.

(Moshiur Rahman/İHA)

