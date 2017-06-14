Araçtan fırlayıp metrelerce sürüklendi

Kolombiya'da yaşanan feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kolombiya'da yaşanan feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Başkent Bogota'da bir kamyonet ve ticari taksi, kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki araçta da büyük hasar oluşurken, taksideki yolcu da açılan kapıdan yola savruldu. Feci kazada araçların sürücüleri ve metrelerce savrulan yolcu yaralandı.

