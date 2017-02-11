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Araçla yavru köpekleri ezdi
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Araçla yavru köpekleri ezdi

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir hipermarket zincirinin otoparkında iki köpeğin minibüsle kasten ezildiği iddiası hayvanseverlerden büyük tepki gördü.

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir hipermarket zincirinin otoparkında iki köpeğin minibüsle kasten ezildiği iddiası hayvanseverlerden büyük tepki gördü.
Edinilen bilgiye göre, Derya Aslan'ın Köpük isimli köpeği, sabah yürüyüşünde sahibinin elinden kaçarak kayboldu. Köpük, sahipleri tarafından aranırken yaklaşık 1 kilometre uzaktaki süpermarketin otoparkına geldi. İddiaya göre, 5 yıldızlı bir otelde barmen olarak çalışan ve süpermarketten çıkan İsa A., kullandığı 07 KCJ 89 plakalı minibüsü Köpük ve harita şirketinin sahiplerine ait olduğu öğrenilen Zilli isimli köpeğin bulunduğu yöne sürdü. Zilli isimli köpeğin sahiplerinden Ramazan Önder'in ve olayı görenlerin işaret etmelerine rağmen köpekleri ezen minibüs, hızla olay yerinden uzaklaştı.

KÖPEKLERDEN BİRİ ÖLDÜ
Sabah saatlerinde meydana gelen olayda ölen Köpük isimli köpek Kemer Belediyesi Hayvan Barınağı çalışanları tarafından alınarak gömülürken ağır yaralanan Zilli isimli köpek de Kemer Veteriner Kliniğine götürülerek tedavi altına alındı. Belediye ekiplerinin ve hayvan sahiplerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kemer Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Geçici Bakım Evi Veteriner Hekimi Fevzi Uzun ve İlçe Tarım Müdürlüğü Veteriner Sağlık Teknisyeni İsa Keskin olay yerine gelerek alanda ve güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

"SÜRÜCÜ BİLİNÇLİ OLARAK EZDİ"
Zilli isimli köpeğin sahibi Ramazan Önder, minibüs şoförünün köpekleri bilinçli olarak ezdiğini ileri sürdü. Zilli'nin bir diğer sahibi Hasan Ferhat Gündoğmuş'un karakolda ifade verdiği ancak sürücüden davacı olmadığı, polis tarafından kimliği belirlenen sürücünün ise hayvanları görmediğini iddia ettiği ve Hasan Ferhat Gündoğmuş'tan özür dilediği öne sürüldü.

ÖLEN KÖPEĞİN SAHİBİ ŞİKAYETÇİ
Olayda ölen Köpük isimli köpeğin sahibi Derya Aslan'ın da karakola giderek şikayetçi olduğu, bunun üzerine mağazanın güvenlik kamerası görüntülerinin polis tarafından resmi yazıyla istendiği ve alındığı öğrenildi.
Olayla ilgili resmi süreç devam ederken, hayvan sahiplerinden Derya Aslan ve hayvanseverler, kasıtlı yapıldığı iddia edilen olaya sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarda sorumlu kişinin en ağır şekilde cezalandırılması istendi. Öte yandan, hem hayvanları ezen sürücüye, hem de ölen ve yaralanan köpeklerin sahiplerine para cezası uygulandığı öğrenildi.
(Hanım Türk / İHA)
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