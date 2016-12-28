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Aracınızın kış bakımını yaptırmadan yola çıkmayın
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Aracınızın kış bakımını yaptırmadan yola çıkmayın

Araç motorları en fazla kış aylarında, ilk çalıştırma sırasında zarar görüyor. Bu nedenle kış aylarında, motor yağı seviyesinin düzenli aralıklarla gözden geçirilmesi gerekiyor.

Araç motorları en fazla kış aylarında, ilk çalıştırma sırasında zarar görüyor. Bu nedenle kış aylarında, motor yağı seviyesinin düzenli aralıklarla gözden geçirilmesi gerekiyor.

Efeler ilçesi 2. Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren Özel Renault Servisi görevlisi Ulaş Yarmuk, ağır kış şartlarının kendisini iyiden iyiye hissettirmeye başladığı son günlerde sürücüleri araçlarının kış bakımlarını yaptırmaları konusunda uyardı.

Sürücülere otomobillerinin kış bakımını yaptırmadan yola çıkmamalarını öneren deneyimli oto tamircisi Ulaş Yarmuk, "Yaz aylarında genişleyen V kayışı, özelliğini kaybeder. Kayışı germeniz mümkünse gererek kullanın, aksi takdirde kayışı değiştirmek gerekir. Çünkü gevşek kayış şarjı etkiler, vantilatörün devir daimini yavaşlatır. Dolayısıyla otomobilin sağlıklı çalışmasını etkiler. Radyatör sistemindeki suyun donmaması için antifiriz kullanılmalıdır. Soğutma sistemini korozyona karşı korumak için yaz-kış kullanılması gereken antifriz, kışın soğutma sisteminin donmasını önler. Hava filtresine bakın Kış mevsimi önceden hava filtresini kontrol etmek, temizlemek veya kullanılmayacak durumdaysa değiştirmek gerekir. Camı temizlemeye yarayan fıskiyeler sudaki kireç nedeniyle zamanla tıkanabilir. Fıskiyelerin uçlarını bir iğne yardımı ile açabilirsiniz. Silecekleri kontrol edin. Ön cam sileceklerinin kış ayarlarının zorlu koşullarında iyi performans göstermesi için aşınmışsa değiştirilmesi gerekir. Yazın bunaltıcı sıcaklarında silecekler çabuk aşınmış olabilir. Silecekleriniz aşınmışsa, kendinizden kolayca değiştirebilirsiniz. Böylece yağmurlu ve karlı havalarda görüşünüz önemli ölçüde artar. Lastikleri dış deliklerini kontrol edin Otomobilin yola tutunmasını sağlayan lastiklerin ideal diş derinliğinin 3 milimetre olması gerekir. Eğer kışın karlı yollarda kaymak istemiyorsanız, mutlaka lastiklerinizi kontrol ettirin" dedi.

"Düzenli bakım hem sizi hem de aracınızı korur"

Düzenli olarak yapılan bakımların hem sürüş güvenliği sağladığını hem de araçların performans ve parça ömrünü artırdığına işaret eden Yarmuk, "Elektrik sistemini gözden geçirin Kışın havadaki nem ortamının artmasıyla, buji kabloları ve distribütör kapağındaki çatlaktan nem girip otomobil çalışmayabilir. Onun için elektrik sistemini kontrol edin. Periyodik bakıma rağmen yağa sık sık bakın Periyodik bakımların dışında kışa girmeden önce motor yağının mutlaka kontrol edilmesi gerekir. Uzun süre kullanılan yağ, motoru koruma özelliğini kaybeder. Silecek suyunu ihmal etmeyin Alkol içermeyen uygun bir cam silecek sıvısı, cam yıkama sistemini sıfır dereceye kadar donmaktan koruyabilir. Buzlu havalarda camınızı temizlemek istiyorsanız, dikkatli olun. Kışın rezistansa ihtiyacınız daha fazla arka camdaki buharlaşmayı önleyen rezistansın kontrol edilmesi, eğer herhangi bir problem varsa onarılması veya değiştirilmesi gerekir. Üşümemek için kalorifere baktırın. Kış mevsimi öncesinde kalorifer ve klima bakımının mutlaka yapılması gerekir. Klimalı otomobillerde polen filtresi değiştirilir. Kalorifer hortumları kontrol edilir. Yaz ve kış geçişlerinde yapılan düzenli bakım hem sizi hem de aracınızı korur" şeklinde konuştu.
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