Aracının içinde kurşun yağmuruna tutuldu

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde aracının içinde silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde aracının içinde silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde Karacaoğlan Mahallesi, Hafız Tevfik Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ali Çelik (49), 27 V 9563 plakalı minibüsünün içerisindeyken kimliği henüz tespit edilemeyen kişilerce av tüfeğiyle saldırıya uğradı. Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Çelik, çevre sakinlerinin ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ali Çelik yapılan tüm müdahalelere kurtarılamayarak hayatını kaybederken, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. (Mehmet Bulut /İHA)
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