Aracını istedi için yardım istedi, öldürüldü

İstanbul Esenyurt'ta Recep Kumbas isimli bir şahıs, yakıtı biten aracını itmek için yardım istediği kişiler tarafından öldürüldü. Cinayet anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Esenyurt'ta Recep Kumbas isimli bir şahıs, yakıtı biten aracını itmek için yardım istediği kişiler tarafından öldürüldü. Cinayet anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Esenyurt Osmangazi Mahallesi'nde bir benzin istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, Recep Kumbas (47) ve iki arkadaşının yakıtı bitti. Aracı yakıt almak için yakındaki benzin istasyonuna kadar itmek isteyen Kumbas ve arkadaşları önünde durdukları fabrikanın görevlilerinden yardım istedi. Fabrikadaki 2 görevli yardım etmek istemedi. Kumbas ve arkadaşları bu duruma tepki gösterince tartışma çıktı.

Tartışma giderek kavgaya dönüşürken Kumbas ve arkadaşları benzin istasyonuna gitmek için olay yerinden ayrıldı. Kumbas ve arkadaşları araçlarını iterek benzin istasyonuna gitti. Fakat aracın peşinden gelen bir fabrika görevlisi iddiaya göre elindeki sopayla aracın camini kırdı.

Bunun üzerine Kumbas ve arkadaşları başka arkadaşlarına da haber vererek olay yerine geri döndü. Burada tekrar alevlenen kavgada silahlar ateşlendi. Bir anda çıkan çatışmada Recep Kumbas vurularak hayatını kaybetti.

Cinayet anı kamerada

Yaşananlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kameralara yansıyan görüntülerde Kumbas ve arkadaşlarının aracı iterek benzin istasyonuna getirdiği görülüyor. Başka bir görüntüde ise silahlar ateşleniyor. Olay yerinde bulunanlara etrafa kaçıyor. Recep Kumbas vurularak yere yığılıyor.

(Murat Horoz - Caner Sönmez - Hüseyin Coşkun/İHA)