Aracından indirip, 10 bin lirasını çaldılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 kişi, bir iş adamını araçlarına bindirmeye çalıştı. Direnen iş adamını kafasına silah kabzasıyla vurarak yaralayan şahıslar, adamın cebindeki 10 bin lirayı alarak kaçtı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 kişi, bir iş adamını araçlarına bindirmeye çalıştı. Direnen iş adamını kafasına silah kabzasıyla vurarak yaralayan şahıslar, adamın cebindeki 10 bin lirayı alarak kaçtı.

Mobilyacılar sanayi bölgesinde faaliyet gösteren koltuk üretim fabrikasından çıkıp aracına binen 32 yaşındaki Fatih D'nin, Ahmet Türkel Çevre yolunda seyir halindeyken, iddiaya göre üç kişi tarafından yolu kesildi. Üç kişi, silah çekerek otomobilinden indirdikleri iş adamını zorla araçlarına almaya çalıştı. Şahıslardan biri, iş adamının kafasına silahın kabzasıyla vurdu. Yaralı iş adamının cebinden 10 bin lirayı gasp eden şahıslar, geldikleri araçla kaçarak kayıplara karıştı. Yaralanan genç iş adamı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Kafasından ve bacaklarından yaralanan iş adamı taburcu edildikten sonra emniyete giderek şikayette bulundu.

Başına gelen olayı soğukkanlılıkla anlatan Fatih D., "Bir müşterimizle telefon konuşması sırasında tartıştık. Beni tehdit etmişti. Akşamüstü sanayiye 3 adam göndermiş, beni takip ettiler. Aracımla giderken benim önüme araçlarını çekip durdurdular. Silahla kafama vurdular, arabanın içine atmaya çalıştılar. Direndim ve beni arabanın içine alamadılar. Arabanın kapısından içeriye çekmeye çalıştılar. Biri benim cebimdeki 10 bin lirayı aldı. Silah da çektiler, ama cesaret edemediler herhalde. Zor kendimi kurtardım" dedi.

Olayla alakalı geniş çaplı soruşturma başlatan emniyet ekipleri, kaçan şahıslardan Zekeriya S. ve Hasan S.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

(Salih Bakıcı/İHA)