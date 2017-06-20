Aracından 3 metrelik kral kobra çıktı

Çin'de bir adamın aracından tam 3 metrelik kral kobra cinsi bir yılan çıktı.

Çin'de bir adamın aracından tam 3 metrelik kral kobra cinsi bir yılan çıktı.

Görevliler, özel aparatlarla, uzun süren bir çalışmanın sonunda dev yılanı aracın ön kısmından çıkarmayı başardı. Dev yılan, ardından bir torbaya konularak götürüldü.

Doğadaki en büyük zehirli yılan olan kral kobranın adamın aracına nereden ve nasıl girdiğiyse bilinmiyor.

